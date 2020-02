Gastredner Kai Seefried (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Hamburg, Erfurt, Führungskrise – Gesprächsstoff gab es genug beim Jahresempfang der Kreis-CDU im Hotel Tivoli in Osterholz-Scharmbeck. „Wir leben in politisch besonders stürmischen Zeiten“, stellte Gastredner Kai Seefried vor mehr als 50 Zuhörern fest. In seiner Rede rief der Generalsekretär der CDU Niedersachsen seine Parteifreunde dazu auf, mehr Geschlossenheit und Zuversicht an den Tag zu legen. Nur das schaffe Vertrauen und Glaubwürdigkeit beim Wähler. Niemand anders werde für die CDU werben, wenn nicht die CDU selbst es tue, so der 42-jährige Parteimanager. Schließlich gehe es darum, stärkste politische Kraft zu bleiben und den Kanzler zu stellen.

Der CDU-Kreisvorsitzende Kristian Tangermann hatte in seinem Grußwort gesagt, er erwarte innerparteilich einen „Umgang in menschlicher Würde“, also Fairness und kein Nachkarten. Der Streit über Sach- und Personalfragen nehme bei der Union zu großen Raum ein und werde oft allzu hitzig geführt, urteilte Tangermann. „Wir müssen uns darauf besinnen, was uns als CDU-Mitglieder und Demokraten zusammenhält.“ Mehrheitsentscheidungen müssten innerparteilich akzeptiert werden, die Minderheit dürfe aber nicht zurückgelassen werden. Oft sei es besser, „lieber erst mal eine Nacht drüber zu schlafen“.

Kai Seefried sagte, es dürfe nicht sein, dass durch „eine einzelne Entscheidung wie die in Erfurt“ gleich die gesamte Glaubwürdigkeit der CDU als die Partei der Mitte infrage gestellt werde. Bei der Wahl von Thomas Kemmerich wäre eine Stimmenthaltung der einzig richtige Weg gewesen, doch in Thüringen sei man auch anschließend „von einer Falle in die nächste getappt“, bekannte Seefried. Er erinnerte daran, die klare Abgrenzung zu Links- wie Rechtsextremen dürfe für eine bürgerliche Volkspartei wie die CDU nicht verhandelbar sein. „Da darf man nicht rumeiern.“ Selbstredend müsse sich die Partei gegen den wachsenden Rechtsextremismus und Antisemitismus klar abgrenzen, betonte der Generalsekretär aus Stade. Ebenso gute Argumente gebe es nun aber auch, Bodo Ramelow von der Linkspartei am 4. März nicht mit CDU-Stimmen ins Amt zu helfen.

Annegret Kramp-Karrenbauers Rückzug von der Parteispitze verdiene Anerkennung und Respekt, führte Seefried aus, ohne den Namen der noch amtierenden Vorsitzenden zu nennen. Er habe zunächst „lange Monate lähmender Casting-Shows“ befürchtet und sei entsprechend froh und erleichtert, dass es nun einen Termin für den Sonderparteitag gebe, der am 25. April die Nachfolge regeln soll. Auch dort komme es auf Geschlossenheit an: Das Datum müsse die Chance sein, „neu und konsequent durchzustarten“, erklärte der Landtagsabgeordnete. „Ich wünsche mir, dass wir eine Entscheidung bekommen, hinter der alle stehen können.“

Der Besuch bei der Kreis-CDU nutzte Seefried zur Zwischenbilanz: „Die Bilanz der Großen Koalition kann sich sehen lassen.“ Niedersachsen hole bei der Digitalisierung auf; man habe mit der Einführung der Meisterprämie die duale Ausbildung gestärkt und das Handwerk attraktiver gemacht, warb Seefried. Die Regierung habe 2000 der 3000 geplanten Polizei-Stellen geschaffen sowie die Staatsanwaltschaften und den Justizvollzug gestärkt, Niedersachsen habe seit der Groko die Investitionsquote erhöht und die Verschuldung gesenkt.

An die Adresse der Landwirte gerichtet, versicherte Seefried: Die Union in Niedersachsen wolle keine pauschalen Beschränkungen des Düngens und Wirtschaftens, sondern Lösungen im Dialog mit den Bauern, die dazu auch bereit seien. Die Gesellschaft sei aber ebenfalls gefordert. Wenn sich Lebensmittel nur über den Preis auszeichnen oder Kinder von Landwirten in der Schule gemobbt werden, weil sie auf einem Bauernhof leben, dann stimme etwas nicht.

Auf der Agenda der Landesregierung blieben aus CDU-Sicht der Ärztemangel auf dem Land, der Bürokratieabbau bei Verkehrsprojekten und mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz. Generell rate er, dass die Partei den Menschen aufzeige, wohin sie wolle. „Die Verherrlichung der Vergangenheit ist das große Verhängnis“, warnte Seefried. Früher sei nicht alles besser gewesen; da gab es die Nachkriegsjahre und die deutsche Teilung, RAF-Terrorismus und Kalten Krieg. „Wir müssen Visionen für dieses Land aufzeigen und beweisen, dass wir Lust auf Zukunft haben.“