Horst Brüning (rechts) macht sich stark für ein neues Wohnprojekt in Borgfeld. Das Kuratoriumsmitglied der Wilhelm-und-Helene-Kaisen-Stiftung nutzte kürzlich den Besuch von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, die ersten Pläne zur Bebauung der Pferdeweide zu übergeben. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Auf der Pferdeweide hinter dem Kaisen-Stift sollen in den kommenden Monaten kleine Wohnungen mit gemeinschaftlich nutzbaren Flächen entstehen. So hat es Horst Brüning vom Vorstand der Wilhelm-und-Helene-Kaisen-Stiftung jüngst angekündigt. Wie genau die Pläne aussehen, daraus macht der Vorstand aber ein Geheimnis. Nun sollen immerhin die Politiker im Borgfelder Bauausschuss erfahren, was die Stiftung vorhat. Auf einer nicht öffentlichen Sitzung am Dienstag, 6. Oktober, will der Vorstand das Projekt vorstellen, wie Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ankündigt.

Wie berichtet, hatte Brüning auf der Feier der Kaisen-Stiftung anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens vor rund zwei Wochen erste Pläne für die Bebauung der Pferdeweide an den Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte übergeben. „Wir wollen in Borgfeld Mikrowohnen entstehen lassen“, kündigte Brüning an. Das Projekt sei gedacht für das „Wohnen in sozial schwierigen Zeiten“. Baubeginn könnte im Herbst 2021 sein.

Eingeladen hat der Bauausschuss außerdem den Besitzer des Hauses am Krögersweg, in dem eine Spielhalle geplant ist. Noch ist unklar, ob dieser sich den Fragen der Politiker stellen wird.