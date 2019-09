Um das alte Doktorhaus in Tarmstedt auch weiterhin als Jugendtreff nutzen zu können, müsste es umfassend modernisiert werden. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Das alte Doktorhaus an der Hauptstraße in Tarmstedt sieht schon länger so aus, als könnte es eine Auffrischung vertragen. Genau darüber spricht an diesem Donnerstag der Tarmstedter Gemeinderat: Den Politikern liegt ein Projektsteckbrief zur Neugestaltung und Sanierung des in den 1920er-Jahren als Arzthaus errichteten Gebäudes vor, das die Gemeinde Tarmstedt seit Jahren als Jugendtreff nutzt. Die Sanierungskosten werden auf 446 000 Euro geschätzt, wobei die Gemeinde auf einen sehr hohen Zuschuss hofft.

Das neben der Grundschule gelegene Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, müsste demnach nicht nur energetisch saniert, sondern auch modernisiert und umgebaut werden. „Aufgrund des Alters des Gebäudes entsprechen die Räumlichkeiten hinsichtlich der Gebäudequalität und Gestaltung der Räume nicht mehr den Anforderungen, die für den Betrieb eines Jugendtreffs heutzutage erforderlich sind“, heißt es in der Projektbeschreibung. Die Räume seien für verschiedene Nutzungsansprüche nicht groß genug, außerdem ist das Haus nicht barrierefrei. Bei der Gelegenheit sollen aus Sicherheitsgründen auch gleich die elektrischen Leitungen erneuert werden. Die seien zum Teil noch im Originalzustand und teilweise auf Putz verlegt.

Durch die Neugestaltung des Jugendtreffs solle das Angebot noch attraktiver gestaltet und langfristig in Tarmstedt etabliert werden, heißt es im Steckbrief. Das Jugendzentrum sei ein wichtiges sozialintegratives Angebot. Der Treffpunkt mit seinen kostenlosen Beratungs-, Teilnahme- und Beschäftigungsangeboten sei gerade für sozial benachteiligte Jugendliche wichtig. Ohne Sanierung drohe der Jugendtreff „mittelfristig verloren zu gehen“. 2018 seien an 92 Öffnungstagen 644 Besucher im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren da gewesen. Zudem werde das Gebäude auch regelmäßig von den Landfrauen sowie vom Seniorenbeirat genutzt. Auch Hausaufgabenhilfe für Grundschüler findet dort statt.

Weitere Themen der öffentlichen Ratssitzung, die an diesem Donnerstag, 5. September, 19.30 Uhr, im Tarmstedter Feuerwehrhaus beginnt: Nachtragshaushalt 2019 sowie ein „Förderprogramm kleiner Städte und Gemeinden“.