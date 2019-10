Wer zum Weihnachtsmarkt in Grasberg einen Stand aufbauen will, kann sich jetzt für einen Platz bewerben. (Hans-Henning Hasselberg)

Grasberg. Beim Grasberger Unternehmertreff (G.U.T.) stehen schon jetzt alle Zeichen auf Weihnachten. Am 7. und 8. Dezember öffnet zwischen Rathaus und Kirche wieder eine Budenstadt im Lichterglanz beim Weihnachtlichen Markt des G.U.T. in Zusammenschluss mit dem Adventszauber der Kirchengemeinde. Damit die Besucher ein vielfältiges Angebot an Ständen vorfinden, können sich Kunsthandwerker, Hobbykünstler und andere Interessierte beim G.U.T. um einen Stand bewerben. Bereits knapp zwei Monate vor dem Grasberger Großereignis sagt der G.U.T.-Vorsitzende Michael Frerks: „Es sind schon Anmeldungen da, das läuft sehr gut.“ Bis eine Woche vor Marktbeginn seien Anmeldungen möglich.

Zwar keinen Weihnachtsmannmantel trägt ein neues G.U.T.-Mitglied, aber er beschert dem Fest eine Bühne. Frerks freut sich, dass sich die Organisatoren dank der Unterstützung durch den neuen Grasberger Edeka-Inhaber Maik Ernst eine Bühne leisten können. Die soll in der Mitte der Festmeile aufgebaut werden. Derzeit werde an einem Bühnenprogramm gearbeitet. Frerks hofft auf Auftritte einer Band und die Teilnahme von Kindergärten und Schule. Der rote Sessel für den Weihnachtsmann soll ebenfalls auf dieser Bühne platziert werden. Bezüglich der Weihnachtsbäume hofft Frerks wieder auf geschmückte Exemplare, die wie im Vorjahr ein Schulterschluss mit den Kollegen vom Lilienthaler Wirtschaftsinteressenring (WIR) ermöglichen soll.

Für weihnachtliche Atmosphäre setzt der G.U.T. auf die bemalten Kulissen. Er hoffe, dass die bewährten Helfer beim Aufbau wieder mit anpacken, und schon jetzt gibt sich Frerks „rundum zufrieden“ und schwärmt: „Ich habe so viel Glück als Vorsitzender, dass ich so ein tolles Team habe.“ Selber wolle er für Erwachsene auch Überraschungen auf dem Weihnachtsmarkt verteilen.

Wer noch Teil des Spektakels werden will und etwas auszustellen hat oder gebastelt hat, was mit Weihnachten in Verbindung steht, könne sich anmelden. Die Standgebühren für Kunsthandwerker und Hobbybastler seien günstig gehalten. Hobbyanbieter zahlen pro Tisch in Rathaus oder Zelt 20 Euro. Anmeldeformulare gibt es unter www.gut-grasberg.de.