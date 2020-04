Das Sommerfest wird in aller Regel mit einem Flohmarkt veranstaltet. Dieser Plan ist nun hinfällig. (Klaus Göckeritz)

Borgfeld. Das für Mitte Juni geplante Sommerfest in Borgfeld ist seitens der Organisatoren abgesagt worden. Gabi Piontkowski und Heiko Wagener begründen die Entscheidung in einer Mitteilung mit dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August im Zuge der Corona-Krise. Man bedauere die Entwicklung, zumal die Planungen schon weit fortgeschritten gewesen seien. Letztlich gehe aber die Gesundheit vor. Einen anderen Termin in diesem Jahr werde es nicht geben. Das Orga-Team gehe aber davon aus, dass das Sommerfest im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden wird. Ende des Jahres sollen die Planungen beginnen.