Strahlende Sieger beim Vorlesewettbewerb in der Grundschule Falkenberg: Fiona Kohne, Till Hüncken, Aleyna Simsek, Amelie Auel, Jakob Rosendahl, Marlene Grimm, Timm Meyer, Louisa Brinkmann-Hornbogen (von links). (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. „Platt is cool“ steht auf den rot-leuchteten T-Shirts der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am plattdeutschen Lesewettbewerb im Landkreis Osterholz. Aufgeregt schauen die Jungen und Mädchen in der Aula der Grundschule Falkenberg in Lilienthal auf ihre Textvorlagen, während ein Chor auf der Bühne zur Begrüßung auf Plattdeutsch singt: „Moin leeve Lüüd“. Das Publikum stimmt in den Kanon mit ein. Dann geht es in die Gruppen und vor die Jury.

Die Lehrerinnen Andrea Schwarz und Nele Ohlsen haben den Kreisentscheid organisiert. Plattdeutsch ist an diesem Tag in allen Fluren zu hören. 45 Jungen und Mädchen aus den Grundschulen des Landkreises Osterholz haben es bis ins Finale geschafft. Im vergangenen Jahr waren es nur 30 Schülerinnen und Schüler. „Die Kinder lieben Plattdeutsch in der Schule“, sagt Nele Ohlsen. Auf der Bühne wird unterdessen ein Rap präsentiert, dann folgt ein Sketch, natürlich auf Plattdeutsch.

Schulleiterin Nadja Welker begrüßt die Gäste in der Aula, die bis auf den letzten Platz besetzt ist, auf Hochdeutsch. Sie verspricht, dass sie ihre Hausaufgaben bis zum nächsten Jahr machen wird und Niederdeutsch lernt. Das Publikum applaudiert.

Viele hier verstehen Platt, können es aber nicht sprechen. So geht es auch Axel Miesner. Der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete ist Mitglied der 14-köpfigen Jury. Seine Eltern sprechen Plattdeutsch, aber sie hätten es ihm nicht beigebracht. Das sei schade, findet er, und bemüht sich umso mehr um eine faire Bewertung.

„Durch den Plattdeutsch-Unterricht in der Grundschule beginnen Großeltern wieder, mit ihren Enkeln Plattdeutsch zu sprechen“, erzählt Nele Ohlsen. Sie selbst hat sie Sprache erst mit Mitte 20 gelernt, in einer Theatergruppe in ihrem Heimatdorf im Landkreis Cuxhaven. Für ihre Mitorganisatorin Andrea Schwarz ist Plattdüütsch ebenfalls eine Fremdsprache. Sie kommt aus Bayern und ist über ihre Nachbarin zum Plattdeutschen gekommen. Quasi über den Gartenzaun hinweg hat sie die ersten Vokabeln gelernt.

Die Kinder sind inzwischen in den Klassenräumen im oberen Stockwerk verschwunden. Dort lesen sie der Jury vor. Die Texte dafür haben sie selbst ausgewählt, aus einem Fundus, den wiederum der Wettbewerb vorgibt. Manche sind furchtbar aufgeregt, andere ganz cool. Alle bekommen eine Chance. Anders als im Plattdeutsch-Unterricht in der Schule geht es hier um was. „Der Preis ist begehrt“, lacht Nele Ohlsen. Eine Urkunde, ein T-Shirt, ein plattdeutsches Memory-Spiel und ein plattdeutsches Wörterbuch gibt es zu gewinnen, vor allem aber die Anerkennung der Klassenkameraden.

Nach dem Vorlesen gibt es Kuchen. Eltern haben fleißig gebacken und unterstützen damit die Veranstaltung. Mütter, Väter, Großeltern und Geschwister fiebern der Preisverleihung entgegen. Nele Ohlsen erzählt von den Vorzügen der Sprache, die lange ein schlechtes Image hatte. „Plattdeutsch ist eine Brücke zum Englischen“, erklärt die Pädagogin und beklagt, dass Platt an der weiterführenden Schule kein Thema ist.

Endlich ruft Andrea Schwarz die Sieger des Kreisentscheids auf die Bühne. Gewonnen haben in den dritten Klassen: Aleyna Simsek, Amelie Auel und Louisa Brinkmann-Hornbogen. Sieger der Viertklässler sind: Fiona Kohnke, Jakob Rosendahl und Marlene Grimm. Sieger in der Sekundarstufe I sind Till Hüncken und Timm Meyer.