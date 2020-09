Bernhard de Reese hat Freude an plattdeutscher Sprache. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Kennt een vundag mit Platt sik ut, so kann he mehr un ist fein rut.“ Wer das nicht auf Anhieb versteht, dem rät der Beckedorfer Bernhard de Reese, den Text einmal laut vorzulesen. Das hilft weiter. Wer mit dem Eingangssatz dann immer noch nicht klarkommt, dem hilft de Reese neuerdings mit einer App, die er selbst entwickelt hat. Die Plattdeutsch-App wird kostenlos für Android-Geräte im Playstore angeboten. Es sei „ein Angebot für alle, die ein Interesse an der Sprache haben.“

Bernhard de Reese hat drei Leidenschaften. Die eine gilt der plattdeutschen Sprache, die zweite seinem Rema-Verlag, die dritte der Programmierung. „Ich habe eigentlich schon immer zu Hause programmiert“, sagt der 77-Jährige und erinnert sich an die Anfangszeit der Homecomputer. De Reese hat sich Programmiersprachen beigebracht und so die Homepage seines Verlags selbst geschrieben.

Den Anstoß, jetzt eine eigene App zu programmieren, lieferte indirekt die Corona-Krise. „Von April bis Mai hatte ich sehr viel Zeit, da habe ich mir gedacht, dass ich das ausprobieren kann. Ich habe mir ein Buch über die Programmiersprache Java gekauft und mich eingelesen. Man muss immer etwas Neues versuchen.“ Die Arbeit hat ihm Spaß gemacht. „Wenn ich noch einmal auf die Welt käme, würde ich Programmierer werden.“

Das Ergebnis ist eine Sprach-App, die vor allem mit Beispieltexten arbeitet. Das erste Kapitel liefert die kleine Fabel von Franz Kafka. Erst kommt der hochdeutsche Satz, dann folgt er auf Platt: „Ach, sä die Muus, de Welt warrt enger mit jeedeen Dag.“ (Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag.) Das 15. Kapitel schließlich bietet die Möglichkeit, über das Internet auf weitere Texte zuzugreifen.

Die App richtet sich auch an junge Leute, die sich kein Buch kaufen. So sind zwei Songs der ehemaligen Platt-Band „De fofftig Penns“ enthalten. Als Zugabe gibt es noch Texte, „die man eventuell mal verwenden kann, wenn Onkel Hermann 80. Geburtstag hat“.

Wer die App ausprobieren möchte, findet sie über den Suchbegriff „plattdeutsch“. Es gibt im Playstore so gut wie keine Konkurrenz, lediglich eine weitere App von Radio Bremen. Alternativ gibt es eine umfangreichere Version, die sich auf de Reeses Homepage www.rema-verlag.de herunterladen lässt.