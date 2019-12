Sara Schwienbacher in den Räumen der "Paula" an der Bergstraße 1 in Worpswede. (Cornelia Hagenah)

Worpswede. Als Sara Schwienbacher vor knapp drei Jahren als Künstlerische Leiterin in der Kunstschule Paula ihre Arbeit aufnahm, schwebte nicht nur ihr, sondern auch dem Trägerverein eine Änderung im Konzept vor. Viele Jahre ist die Kunstschule im Ort aktiv gewesen, dennoch, so empfanden es die damals neu gewählten Vorstandsmitglieder, sei die Kunstschule zu wenig im Ort verankert gewesen. Mit der Anbindung an die Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen sollte sich das ändern. Mit Sara Schwienbacher, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule tätig ist und gerade promoviert, ist seit dem Beginn ihrer Tätigkeit in der Paula, wie die Kunstschule vor Ort im Volksmund genannt wird, frischer Wind und ein neues Konzept eingezogen.

Permanente Verwandlung

Die Lettern „Schule“ über der Eingangstür sind gewichen, hier steht nur noch „Paula“ und „Kunst“. Schwienbacher selbst bevorzugt den Projektnamen: „Paula – lebendiger Galerieraum“. Und der zeigt sich auch im Inneren des Gebäudes: Die drei Werkräume, in denen künstlerisch gearbeitet wird, verwandeln sich permanent. Einerseits handelt es sich um einen Ausstellungsraum, zugleich sollen die Räume Atelier für kreatives Arbeiten sein, eine ständige Veränderung ist dabei inbegriffen. Schwienbacher bezeichnet sie als Resonanzräume, die sich mit jedem Kurs weiterentwickeln und verändern.

Sara Schwienbachers Konzept besteht auf einer Impulsausstellung, die alle vier Monate stattfindet. Damit ist jedes Mal aufs Neue ein bisschen Aufwand verbunden: „Alles wird weiß getüncht und ein Künstler oder eine Künstlerin setzt sich mit den Räumen auseinander. Der Raum wird zum Werk“, sagt sie. Mit jeder Gruppe - mal kommt sie aus einem Kindergarten, aus einer Schule oder dem Altenheim, mal sind es aber auch Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Behinderung – dürfen dann die Teilnehmer auf die Räume und das Werk einwirken und es so verändern. So wird „Paula zu einem lebendigen Kunstwerk“, drückt Schwienbacher die Idee aus, die im Zentrum des Konzepts steht. Der gebürtigen Südtirolerin ist wichtig, dass Kursteilnehmer – ob jung oder alt – selbst entscheiden, was sie lernen wollen, was sie thematisch kreativ umsetzen wollen. Die klare Trennung vom klassischen Bildhauer- oder Zeichenatelier sei in dieser Umgebung aufgehoben. Vielmehr hätten die Teilnehmer eine freie Entscheidung je nach Vorliebe in der Materialwahl, so das Kennzeichen des neuen Konzepts. Thematische Vorgaben gibt es nicht mehr, es soll Platz für Unterschiedlichkeiten und das Anderssein gelassen werden.

So kann sich jeder Teilnehmer individuell auf das Bestehende einlassen und es verändern – aber Achtung: Man muss sich allerdings auch mit der Veränderung des eigenen Werkes arrangieren und diesen Wandel zulassen. „Ich hinterlasse was. So kann ein Teddybär plötzlich ein Zuhause haben oder wird angezogen“, nennt Schwienbacher als Beispiel. In ihrem Team hat sie derzeit zwölf Künstler und Künstlerinnen, die in unterschiedlichen Kursen ihren Input geben. „Ohne mein Team könnte ich das nicht wuppen“, meint Schwienbacher und ist stolz, dass von den Künstlern immer wieder neue Wege gegangen und Ideen eingebracht werden.

Mit ihrem bunt gemischten Team aus Künstlern, Studenten und Absolventen der Ottersberger Hochschule hat sie unterschiedliche Akteure an Bord, die, wie sie sagt, einerseits Lehrende aber auch Lernende seien können. Dazu kommt noch die Unterstützung von Ehrenamtlichen. „Viele begreifen Paula als Schatzkiste“, meint Schwienbacher und resümiert nach drei Jahren Tätigkeit für den rund 30 Mitglieder zählenden Verein: „Mit der Beteiligung bin ich sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute gut auf das neue Konzept einstellen.“

Dabei sind von Einzelaktionen wie Kindergeburtstagen und Familienfeiern bis hin zu Halbjahresangeboten für Kinder und Kunstveranstaltungen für Erwachsene unterschiedliche Formate entstanden, auch ein Stammtisch für Kreative zählt dazu. Seit Jüngstem sind auch Kunstevents außerhalb der Räumlichkeiten möglich. Mit einem alten Feuerwehrauto als mobiles Atelier ist Paula auf Veranstaltungen in der Region mit dabei. So hält die Kunstfeuerwehr unter dem Motto „Wo brennt's“ auf dem Worpsweder Bauernmarkt, im Jugendzentrum, bei der Hammenacht oder beim gerade stattgefundenen Lichterfest auf dem Worpsweder Dorfplatz und lud Interessierte ein, künstlerisch tätig werden. „Wir wollen ja zu den Leuten“, sagt Schwienbacher lachend.

Nach Möglichkeit versucht der Verein, Angebote und Projekte kostenfrei anzubieten. „Kulturelle Teilhabe“, nennt es die Künstlerische Leiterin und verdeutlicht ihr Anliegen, Angebote allen unabhängig vom eigenen Geldbeutel zugänglich zu machen. Paula soll zur Kunst eine Brücke zu schlagen, eine gemeinsame Sprache finden, und versteht sich so als eine zeitgenössische Bildungsinstitution, in der die künstlerische Entwicklung wie auch kreatives und soziales Lernen gefördert werden.

Angebot für Schulkinder

Es gibt auch ein neues Nachmittagsatelier für Grundschulkinder. Das Angebot unter dem Motto „Kunst kann Brücke sein“ treffen sich Kinder direkt nach der Schule jeweils montags um 13.30 Uhr in der Paula in der Bergstraße 1, um gemeinsam kreativ zu sein. Ab dem 17. Januar soll es auch freitags ab 13.30 Uhr ein Nachmittagsatelier geben. Das Motto hierbei: Kunst macht stark. Kinder ab sechs Jahren können direkt nach der Schule in den Galerieraum kommen, denn gibt es einen Mittagssnack für alle, von 14 bis 16 Uhr soll dann viel Buntes erschaffen werden.

Interessierte Eltern können sich jeweils dienstags während der Bürozeiten von 9.30 bis 16.30 Uhr telefonisch unter der Nummer 04792/ 95 12 91 über das Angebot informieren oder über eine E-Mail an paula.lebendiger-galerieraum@web.de Kontakt aufnehmen. Die Homepage unter www.zeitgenössische-bildung.de bietet zudem weitere Informationen über aktuelle Veranstaltungen von Paula – lebendiger Galerieraum.