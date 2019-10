Plattsnackers auf der Bühne

Szene aus dem neuen Stück (von links): Hermann (Schorse Wellbrock) und Otto (Christian Warnken) verstehen sich unter den kritischen Blicken von Nachbarin Grete (Angelika Schumm) gut. Diddis Halbschwester Bella (Marion Peper) sieht das nicht so gerne. (Fotos: Sabine von der Decken)

Grasberg. In guter Tradition bringen die Plattsnackers ut Grasberg nun schon zum 44. Mal ein plattdeutsches Stück auf die Bühne. Mit „Oma weet Bescheed“ entschieden sie sich für eine temporeiche Komödie in drei Akten in der Bearbeitung von Marion Peper. Weniger die Trauer um den verstorbenen, aus einer illegitimen Verbindung stammenden Halbbruder Diddi führt Bella aus der Großstadt aufs Land, sondern eine vermeintliche Erbschaft. Das Naserümpfen über die primitiven Verhältnisse auf dem Hof hat sie dabei perfektioniert, muss sich aber aus taktischen Erwägungen in ihrer Meinungsäußerung über das Landvolk zurückhalten. Oma aber durchschaut sie, denn sie ist nicht so dusselig wie angenommen. Premiere ist an diesem Sonnabend, 19. Oktober, 19 Uhr, auf dem Findorffhof.

Monatelang haben die Mitglieder der vor 44 Jahren gegründeten Plattsnackers geprobt. Mit einem neuen, aus dem Rahmen fallenden Plakat, das ganz anders, bunt und modern gestaltet ist, werben sie für die neue Produktion. Wunsch ist es, mit dieser Kampagne auch die junge Generation anzusprechen und ins Publikum zu holen. „Ein bisschen Farbe tut ja nicht weh“, sagt Pressereferent Jens M. Lucke dazu. Sie müssten „klappern“, um auch junge Leute zu erreichen – nicht nur im Publikum, sondern auch für das Ensemble. Denn Plattdeutsch sprechen und Theater spielen in Personalunion ist bei der jungen Generation eher selten. Mit dem 23-jährigen Cedric Laude aber hat es geklappt. Er hatte Lust auf Theater und Schauspiel. Plattdeutsch war da kein Hinderungsgrund, sondern eher Herausforderung. Jetzt steht er bereits zum zweiten Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Leicht werden plattdeutsche Theaterstücke von der jüngeren Generation in die Kiste „verstaubt“ gesteckt. Das aber sind die Plattsnackers und ihre Theaterstücke so gar nicht. Marion Peper bearbeitete das von Friedel Weiß, Schauspieler der ersten Stunde, geschriebene Stück um, brachte Tempo und Situationskomik hinein und kürzte von drei auf eineinhalb Stunden ein. Schon in ihren Anfängen führten die Plattsnackers Stücke des Grasbergers auf. In diesem Jahr war es wieder einmal soweit. „Es ist ein altes Stück von Papa“, sagt Waltraud Peters, die die Rolle der Oma spielt. Die meisten Stücke aber schreibt Marion Peper den Plattsnackers auf den Leib. Als Regisseurin klärt sie erst die Besetzung, bevor sie kreativ wird und Stücke, die das tägliche Leben und den ländlichen Raum widerspiegeln, auf die Bühne bringt. Und alles schreibt sie lautsprachlich in Grasberger Platt, damit auch Plattdeutsch-Anfänger wie Cedric Laude beim Textlernen keine Probleme haben. Ebenfalls zum Nachwuchs gehören Merle Bolte und Leonie Pfützner. Noch stehen die 14-Jährigen nicht auf der Bühne, sondern kümmern sich um den Vorhang und die gute Laune. Merle mag Theater, aber auf der Bühne zu stehen, das traut sie sich im neuen Stück noch nicht zu.

Auch sie wirken bei den Plattsnackers mit (von links): Oma (Waltraud Peters) und Nachbarin Grete (Angelika Schumm) erinnern sich an den verstorbenen Diddi. (Sabine von der Decken)

Trotz alledem haben auch die Plattsnackers Nachwuchsprobleme. Über ein sich verjüngendes Publikums hofft die Grasberger Theatertruppe, auch junge Schauspieler zu gewinnen. Die jungen Leute haben, sagt Jens Lucke, aufgrund von Studium und Ausbildung eine geringere „Halbwertzeit“ als die Älteren. Mit ihrer pfiffigen Plakataktion aber hoffen sie, die jüngere Generation auf sich aufmerksam machen zu können.

Vor 44 Jahren starteten die Grasberger Theatergruppe mit gut zehn Mitgliedern, mittlerweile sind die Plattsnackers auf 32 Mitglieder angewachsen, von denen bei der neuen Produktion acht auf der Bühne stehen.

Zur Sache

Sieben weitere Vorstellungen

Die Aufführungen finden auf dem Findorffhof am Sonnabend, 19., und Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, am Sonntag, 20., und Donnerstag, 31. Oktober, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, sowie am Sonntag, 3. November, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, am Freitag, 8. und 15. November, jeweils um 19 Uhr statt. Den Abschluss der Theatersaison auf dem Findorffhof bildet die Aufführung am Sonntag, 17. November, 9 Uhr, mit Frühstück. Für alle Termine wird eine Vorbestellung erbeten bei Christiana Renzelmann, 04283/980581 (dienstags bis freitags 16 bis 20 Uhr) oder per E-Mail an christianarenzelmann@gmail.com.