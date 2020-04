Eines schönen Abends Ende September hat Rainer Schröder sich in Rade aufgehalten und die sanfte Stimmung eingefangen: Platz drei im Fotowettbewerb "Faszination Wasser". (Rainer Schröder)

Mehr als 7000 Stimmen wurden bei der Online-Abstimmung über die Bilder des OHZ-LIVE-Fotowettbewerbs abgegeben. Unter dem Motto „Nah am Wasser“ hatten sich knapp 80 Hobbyfotografen aus der Region der Herausforderung gestellt, wir hatten die Bilder in unserer Zeitung vorgestellt. Mit 4,9 von 6 möglichen Sternen konnte sich Rainer Schröder den dritten Platz sichern. Auf ihn habe Wasser eine enorme Anziehungskraft, sagt der Schwaneweder. Sein Foto ist an einem September-Abend in Rade entstanden. „Es zeigt einen Blick auf einen der vielen Seen zwischen Deich und Weser. Um die sanfte Stimmung einzufangen, habe ich eine Verschlusszeit im Sekundenbereich gewählt, um die ohnehin kaum wahrnehmbare Bewegung des Wassers und die schönen Farben und Spiegelungen möglichst gut zum Ausdruck zu bringen“, beschreibt er. Rainer Schröder gewinnt einen Gutschein für ein Saunavergnügen im Allwetterbad in Osterholz-Scharmbeck, den er einlösen kann, sobald es wieder geöffnet ist.