In Bülstedts neuem Baugebiet können 14 Häuser entstehen. (dpa)

Bülstedt/Steinfeld. In Bülstedt und in Steinfeld soll eine Fußgängerampel aufgestellt werden. Das Geld dafür soll in den Haushalt für nächstes Jahr eingesetzt werden, mit dem sich der Bülstedter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Steinfelder Dorfgemeinschaftshaus befasste, allerdings ohne einen Beschluss zu fassen. Vorerst wurden nur die Vorhaben des nächsten Jahres aufgelistet. Außerdem ging es um das neue Baugebiet „Im Lohfeld“.

Das gemauerte Bauwerk des Regenwasserkanals in der Burgstraße muss erneuert werden, was 7000 Euro kosten wird, kündigte Bürgermeister Jochen Albinger an. Für ein Geländer an der Überfahrt über den Mühlenbach bei Otten und Grube wollte Albinger ursprünglich 5000 Euro in den Haushalt einsetzen. Schließlich einigte der Rat sich aber auf einen Vorschlag von Stefan Grube, das Geländer aus Holz zu bauen, was nur 500 Euro kostet. Für 1500 Euro bekommt der alte Sportplatz ein neues Ballfangnetz. Die Sitzgruppe an der Bücherzelle wird neu aufgestellt, was inklusive Pflasterung 3000 Euro kosten soll. 5000 Euro werden für neue Spielgeräte auf dem Spielplatz des Kindergartens ausgegeben.

Vor zwei Wochen hat Jochen Albinger über die Samtgemeinde Tarmstedt beim Landkreis Rotenburg einen Antrag gestellt, in Bülstedt vor der Schule eine Fußgängerampel aufzustellen. Eine weitere Ampel solle man bei der Bushaltestelle in der Ortsmitte von Steinfeld errichten, meinte er in der Sitzung. Die Große Straße sei zwar eine Landesstraße. „Aber in Westertimke wurde auch an der Landesstraße eine Fußgängerampel aufgestellt“, sagte er. Die habe 15 000 Euro gekostet, deshalb werden im Haushalt des nächsten Jahres 30 000 Euro eingesetzt. Für die Reparatur von Fußwegen sind 5000 Euro vorgesehen. Die Orteingangsschilder beider Dörfer bekommen, wie in der vorigen Ratssitzung beschlossen, als Zusatz die niederdeutschen Ortsnamen „Büls“ und „Steenfeld“. Damals wurde mit Kosten von 180 Euro pro neues Schild gerechnet. Inzwischen hat der Bürgermeister eine Firma in Ebersdorf gefunden, die auf die alten Schilder zusätzliche Buchstaben klebt, was nur 80 Euro pro Schild kostet.

Der Kindergarten mit seinen 25 Plätzen wird derzeit von 27 Kindern besucht, weshalb eine Anmeldung für nächstes Jahr nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Albinger berichtete, dass dieses Kind aber in einer anderen Einrichtung in der Samtgemeinde unterkomme. Auch im nächsten Jahr werde der Kindergarten voll ausgelastet sein. Die Ausschreibung für eine Erweiterung läuft, im November werden die Angebote ausgewertet, so dass im Dezember der Auftrag erteilt werden kann.

Bereits geschehen ist dies für die Erschließung des neuen Baugebiets „Im Lohfeld“ an der Schulstraße, das im Westen an den Fahrweg nach Vorwerk grenzt. Damit das Planungsbüro weiß, wo die Anschlüsse und Einfahrten liegen, musste jetzt im Gemeinderat die Parzellierung der Grundstücke beschlossen werden. Diese sollen 930 bis 1200 Quadratmeter groß werden, erklärte Jochen Albinger. Dann können 14 Baugrundstücke auf der Fläche entstehen.

Grundstücke zu groß?

Lea Willenbrock fand die Grundstücke zu groß, besonders für Leute, die ein Altenteilerhaus bauen wollten. Die wünschten nicht einen großen Garten dazu. Laut Jochen Albinger liegen aber bereits sieben Anfragen von Kaufinteressenten vor, und wenn die Grundstücke im südlichen Teil schmaler zugeschnitten würden, würden es lange Schläuche. In Tarmstedt seien viele Grundstücke nur 600 bis 800 Quadratmeter groß, meinte Lea Willenbrock. Aber dann hätte man zu wenig Grün, fand Frank Schmätjen. Stefan Grube schlug vor, die hintere Grenze am Fahrweg nach Vorwerk einige Meter vorzuverlegen, wenn jemand unbedingt ein kleineres Grundstück haben wollte. Dass es aber bei 14 Grundstücken bleiben solle, wurde dann gegen die Stimme von Lea Willenbrock von den übrigen acht Ratsmitgliedern beschlossen.