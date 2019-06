An der Grundschule können maximal 52 Erstlässler eingeschult werden. Weil es für das kommende Schuljahr mehr Anmeldungen gibt, will die Gemeinde nun den Zuschnitt der Schuleinzugsbezirke ändern. Folge: einzelne Straßen in Klostermoor werden der Grundschule Worphausen zugeschlagen. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Weil in der Grundschule Trupermoor nicht genug Platz für alle angemeldeten Erstklässler ist, will die Gemeindeverwaltung die Grenzen der Schuleinzugbezirke in Lilienthal kurzfristig ändern. Ende Mai informierte das Rathaus mehrere Eltern aus den Straßen Richtpad und Im Dorfe darüber, dass sie ihre Kinder nicht mehr wie geplant im nahe gelegenen Trupermoor einschulen können, sondern die fünf Kilometer entfernte Grundschule Worphausen angesagt ist. Einige Betroffene prüfen nun juristische Schritte dagegen, deutliche Kritik kommt aber auch von der Elterninitiative Familienthaler und aus den Reihen der SPD und Grünen im Gemeinderat. Sie werfen der Verwaltung vor, zu lange untätig gewesen zu sein, obwohl abzusehen war, dass die Kapazitäten in Trupermoor nicht ausreichen. Für sie ist Trupermoor ein weiteres Beispiel für einen fehlenden Weitblick in der Verwaltung. Im Rathaus weist man das zurück.

Von der Neuregelung nur acht Wochen vor dem Start des neuen Schuljahres sind laut Gemeinde fünf Kinder betroffen. Eines von ihnen ist die Tochter von Philipp Joost, der zusammen mit seiner Familie in der Straße Im Dorfe wohnt. Schon lange hatte er sein Kind in Trupermoor für die erste Klasse angemeldet. „Wir haben den Schnuppertag besucht und auch den Schulweg schon gemeinsam eingeübt. Dann kam plötzlich der Brief aus dem Rathaus. Das ist alles bescheuert gelaufen“, sagt der Lilienthaler. Er will zusammen mit seinem ebenfalls betroffenen Nachbarn juristisch gegen die Änderung vorgehen. Vor allem aber wurmt ihn, wie kurzfristig die Änderung kommt und diese nun auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden soll. Fragezeichen gibt es zum Beispiel bei der Schülerbeförderung. Ab einer Entfernung von zwei Kilometern zwischen Wohnort und Schule besteht ein Anspruch darauf, organisieren muss sie die Kreisbehörde.

Vergangene Woche hatte Joost zusammen mit den anderen Eltern ein Gespräch im Rathaus, wo Bürgermeister Kristian Tangermann und Fachbereichsleiter Andreas Cordes die Pläne der Gemeinde erläuterten. Alles sei freundlich und sachlich verlaufen, am Ergebnis habe sich aber nichts geändert: Die Gemeinde sieht keine andere Möglichkeit, als den Zuschnitt für den Einzugsbezirk neu festzulegen. Während die Grundschule Trupermoor im kommenden ersten Jahrgang aus allen Nähten platzt, sind die beiden Klassen in Worphausen noch nicht voll. Von der geplanten Änderung betroffen sind neben Richtpad und Im Dorfe auch der Hinkenweg und der Heideweg, die der Grundschule Worphausen zugeschlagen werden sollen.

Der vom Rathaus ins Spiel gebrachte neue Zuschnitt ist noch nicht beschlossen: Die politischen Gremien der Gemeinde müssen sich noch damit befassen – zunächst am 18. Juni im Ausschuss für Bildung und Kultur, endgültig dann Anfang Juli im Gemeinderat, damit die Satzung noch rechtzeitig vor dem Schulstart in Kraft treten kann. Von Dauer wird die Änderung möglicherweise auch nicht sein. Die Verwaltung selbst weist in ihrer Vorlage zu den Sitzungen darauf hin, dass „vor dem Hintergrund der steigenden Schülerzahlen und der regen Bautätigkeit in Lilienthal und der begrenzten Kapazität der Grundschulen bereits für das darauf folgende Schuljahr eine erneute Veränderung der Schulbezirke notwendig sein kann.“

In der Gemeindeverwaltung kann man den Frust der betroffenen Eltern verstehen. Das alles so kurzfrstig gelaufen sei, sei sicherlich nicht gut, räumt Fachbereichsleiter Andreas Cordes ein. Bei den Planungen für das neue Schuljahr sei die Verwaltung davon ausgegangen, dass die Rechnung in Trupermoor aufgehe – sich also Anmeldungen und Klassengröße in Einklang bringen lassen. Nicht gerechnet habe man mit den so genannten Flexi-Kindern, also Kindern, die vom Alter her eingeschult werden könnten, deren Eltern aber auch die Möglichkeit haben, den Einschulungstermin noch um ein Jahr zu verschieben. Auch Kinder, die die Klasse wiederholen, habe man nicht auf dem Zettel gehabt.

Bei den Familienthalern verweist man auf die Prognosen aus dem so genannten Sweco-Gutachten, in dem bereits vor mehr als einem Jahr nachzulesen war, dass die Anmeldungen die Kapazitäten an der Grundschule Trupermoor übersteigen werden. „Die Sache war lange bekannt“, ärgert sich Wiebke Hammermann. Für die Elterninitiative geht es nicht nur um die Veränderung des Schuleinzugsbezirks, sondern um etwas Grundsätzliches, nämlich wie die Gemeindeverwaltung mit den Eltern umgeht. Ob Planungen für die Schroeterschule, Plätze in Kindertagesstätten oder kurzfristige Änderung für die Erstlässler. „Viele Eltern fühlen sich von der Gemeinde nicht ernst genommen. Manche fragen sich, ob es eigentlich nur noch darum geht, Investoren in Lilienthal glücklich zu machen oder für die Interessen der Bürger da zu sein“, sagt Hammermann.

Auch Oliver Blau, Fraktionsvorsitzender des SPD im Gemeinderat und zugleich bei den Familienthalern aktiv, versteht nicht, warum die Verwaltung bis Ende Mai gewartet hat, um auf die Lage an der Grundschule Trupermoor zu reagieren. Spätestens als im vergangenen Jahr die neuesten Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen vorlagen, hätte die Gemeinde tätig werden müssen. Mit mehr als einem Jahr Vorlauf hätte man die Veränderungen der Schuleinzugsbezirke in Ruhe planen und die Eltern rechtzeitig informieren können. Statt alles auf Kante zu nähen, hätte die Gemeinde von vornherein einen Puffer einplanen können – Flexi-Kinder oder Wiederholer dürften als Begründung nicht herhalten.

Das alles für die Gemeindeverwaltung nicht abzusehen war, daran mag auch Meike Artmann (Grüne) nicht glauben. „Wenn man sich nun die bauliche Entwicklung im Bereich Trupermoor ansieht, wo im Jahr 2018 im Bereich Viehreihe, Falkenberger Vieth und Weißdornweg 43 Wohneinheiten entstanden sind und in 2019 weitere 15 hinzu gekommen sind, so darf eine Zunahme der Kinderzahlen nicht überraschen“, sagt sie.