Die Polizei Rotenburg hat den Eigentümer des Plüschraben ausfindig machen. Mika und sein Stofftier sind nun wieder vereint. Freddy ist wieder zu Hause (POLIZEI)

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat einen Fahndungserfolg erzielt und ein Stofftier wieder zu seinem Eigentümer gebracht. Wie berichtet, war der Plüschrabe in einem Polizeirevier liegengeblieben. Die Beamten tauften ihn „Freddy“, setzten ihn in eine Polizeimütze und starteten eine Öffentlichkeitsfahndung, so dass in der Zeitung und im Fernsehen darüber berichtet wurde. Zum Erfolg führte schließlich der Zufall. Ein Beamter der Rotenburger Wache erkannte den kleinen Mika auf einem Einschulungsfoto. In der Schule führten die Polizisten schließlich den Plüschraben und seinen Eigentümer wieder zusammen. Und die Freude war groß. Bei Mika und wohl auch bei Freddy.