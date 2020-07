Das Allwetterbad steht für viele Menschen in der Region für Lebensqualität: Die hat ihren Preis, wie die negative Bilanz der Betreibergesellschaft zeigt. Unabhängig davon stehen die Politiker dem Bad und seinen Beschäftigten demonstrativ zur Seite. (JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Nach Wiedereröffnung zieht das Team des Allwetterbades Osterholz-Scharmbeck eine Zwischenbilanz. Das Fazit fällt gemischt aus, wie Sprecher Jürgen Möller mitteilt. Zum einen sei der Schwimmbadbetrieb aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen stark eingeschränkt, die Sauna ist sogar ganz geschlossen. Zum anderen ist das Schwimmen nur in vorab festgelegten, zweistündigen Schichten möglich. Nach der Online-Reservierung dürfen jeweils nur 72 Gäste gleichzeitig ins Bad. Platz wäre für Hunderte.

Den Menschen steht der Kopf zurzeit offenbar nicht danach, zum Schwimmen zu gehen. Das Interesse an einem Badbesuch ist zurzeit deutlich niedriger als in den Sommermonaten des Vorjahres, sagt Torsten Rohde als Geschäftsführer der Bäderbetriebe Gesellschaft. „Das haben uns auch Betreiber anderer Bäder in Niedersachsen bestätigt.“ Ein Grund könnten die Hygieneschutzmaßnahmen sein, an denen sich in nächster Zeit wenig ändern wird. Denn seit Montag, 13. Juli, gilt eine überarbeitete niedersächsische Verordnung zum Infektionsschutz, die bis zum 31. August Bestand haben soll. Damit bleibt auch in den gesamten Sommerferien ein Allwetterbad-Besuch nur mit den aktuell bekannten Einschränkungen möglich.

Diejenigen aber, die ins Bad kommen, haben wenig zu meckern. „Die Gäste, die da sind, sind zu 95 Prozent zufrieden“, hat Betriebsleiter Torsten Stelljes festgestellt. Und die Besucher freuten sich über viel mehr Platz beim Schwimmen und in den Massagebecken las sonst. In Sachen Reservierungen appelliert das Allwetterbad-Team an die Vernunft der Gäste: „Leider hatten wir einige Gäste, die reserviert haben und einfach nicht gekommen sind“, erläutert Rohde. „Damit schaden sie anderen Gäste, die nicht mehr reservieren konnten und dem Bad insgesamt, weil dann diese Einnahmen fehlen.“

Die Bäderbetriebe-Gesellschaft war auch Thema im Rat der Stadt. In der ersten und zugleich letzten Sitzung vor der Sommerpause stand das Jahresergebnis für 2019 zur Abstimmung. Die Bäderbetriebe GmbH, zu der auch die Osterholzer Stadtwerke und die Stadtmarketing-Gesellschaft mit der Stadthalle gehören, hat unterm Strich für 2019 einen Verlust von 292 000 Euro gemacht. Aus dem Zeitraum von 2006 bis 2019 bestehen zudem Verlustvorträge in Höhe von gut 2,1 Millionen Euro.

Durch die gut 47-prozentige Beteiligung der Stadt an den Stadtwerken flossen 2,43 Millionen Euro aus dem Jahr 2019 an die Stadt (wir berichteten). Zieht man davon das 652 000-Euro-Minus der Stadtmarketing-Gesellschaft und den operativen Verlust des Allwetterbads von knapp 1,8 Millionen Euro ab, kommt man auf das veröffentlichte Defizit.

Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sind für die Übernahme von Verlusten vorsorglich 150 000 Euro im Stadthaushalt eingeplant worden. Weitere gut 142 000 Euro müssen nun also als überplanmäßige Aufwendungen verbucht werden. Ihre Deckung soll durch Mehrerträge beim Erhalt einer EU-Kofinanzierung für das Projekt Lines V geschehen. „Da haben wie mehr bekommen als erwartet“, sagte Kämmerer Volker Lütjen im Gespräch mit der Redaktion.

Die Osterholzer Ratsmitglieder votierten – ohne längere Diskussion – einstimmig dafür, das Defizit zu übernehmen. Der Aufsichtsrat der Bäderbetriebe-Gesellschaft hatte bereits in seiner Sitzung am 3. Juni empfohlen, das Minus von 292 000 Euro durch die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Gesellschafterin des Firmenkonstruktes ausgleichen zu lassen. Christdemokrat Michael Rolf-Pissarczyk (Bürgerfraktionsgruppe) sprang Stadthalle und Allwetterbad verbal zur Seite: „Es ist sinnvoll, den Verlust zu übernehmen.“

Verbund mit Stadtwerken

Osterholz-Scharmbeck habe als Stadt gewisse Aufgaben zu erfüllen, erinnerte er. Dazu zähle unter anderem, eine Stadthalle vorzuhalten. Im Gegenzug gebe es erlebnisreiche Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerte und mehr als 100 000 Besucher im Jahr, die dort unterhalten würden. Ohne starke Stadtwerke jedoch sei dies nicht möglich. „Wichtig ist es, eine Firma zu haben, die Gewinne macht“, betonte Rolf-Pissarczyk. Dies gelinge, weil die Osterholzer Stadtwerke solide arbeiten würden. Dennoch sorge er sich um die allgemeine Entwicklung. „Wir sind auf einem hohen Niveau“, merkte er an. „Ich glaube nicht, dass es so weitergeht.“

Mut mache ihm indes, dass das Allwetterbad leicht erhöhte Besucherzahlen vermelden könne. „Wir müssen in guten Zeiten das Geld zusammenhalten“, appellierte er. SPD-Mann Jörg Monsees warf sich für die Bäderbetriebe-Gesellschaft und das anhängige Firmenkonstrukt in die Bresche. Im Verbund mit den Osterholzer Stadtwerken sei man „gut aufgestellt“. „Die Konstellation ist ein Glücksgriff und für die Zukunft gesichert“, betonte er. In diesem Zusammenhang dankte er den 28 Mitarbeitern des Allwetterbads. Gerade in „schweren Zeiten“ müsse man den Menschen etwas bieten können. „Unser Allwetterbad steht auf einem festen Sockel“, so Monsees.