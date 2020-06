Die Firma Poliboy will an ihrem Standort an der Tornéestraße eine neue Halle errichten. Jetzt wurde der zweite Entwurf des Bebauungsplans vorgestellt, der die Einzelheiten regelt. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Mehrheit der Ratspolitiker im Bauausschuss unterstützt die Pläne von Poliboy, auf dem Betriebsgelände an der Tornéestraße eine neue Lagerhalle zu errichten und dafür den alten Bebauungsplan zu ändern. Bei acht Ja-Stimmen und einem Nein sprach sich das Gremium am Montagabend in der Aula der Integrierten Gesamtschule für den Entwurf aus, der nach zahlreichen Stellungnahmen noch einmal überarbeitet worden ist. Stimmt auch der Verwaltungsausschuss zu, wird der geänderte Vorschlag nach den Sommerferien öffentlich ausgelegt. Dazu können dann erneut Anmerkungen und Kritikpunkte vorgetragen werden.

Die Pläne des Unternehmens kommen vor allem in der direkten Nachbarschaft nicht gut an. Die Anwohner befürchten unter anderem eine Zunahme des Verkehrs, sorgen sich um die Gefährlichkeit der dort verarbeiteten Stoffe oder finden grundsätzlich, dass der Betrieb nicht mehr in die Umgebung mit Wohnhäusern passt. In der Ausschusssitzung blieb der große Protest aus, es gab jedoch einzelne kritische Nachfragen.

Vor der Aussprache der Ratspolitiker hatte Sonja Döring vom Planungsbüro Instara den überarbeiteten Entwurf vorgestellt und war dabei auch auf die Kritikpunkte eingegangen. Unterm Strich ließ die Stadtplanerin keinen Zweifel daran, dass sie den vorgesehenen Hallenneubau an der Torneéstraße für verträglich mit der Wohnbebauung hält. Mehrfach wurde betont, dass das Unternehmen nicht expandieren, sondern durch den Neubau lediglich die Betriebsabläufe verbessern will. Die Produktion der Pflege- und Reinigungsmittel findet heute in beengten Verhältnissen statt, bei der An- und Auslieferung müssen mehrfach Boxen bewegt werden, bis die Inhaltsstoffe am Band landen oder die fertigen Produkte die Firma verlassen.

Wichtiges Thema der Planungen ist der Brandschutz: Nach Einwendungen der örtlichen Feuerwehr ist nun vorgesehen, dass die Feuerwehr die künftigen Gebäude im Einsatzfall komplett umfahren kann, damit ein Löschangriff im Zweifel von allen Seiten erfolgen kann. Es wird eine zweite Feuerwehrzufahrt Im Truper Feld geben. Zudem soll ein Platz frei gehalten werden, auf dem das Löschfahrzeug im Brandfall abgestellt werden kann. Für die Genehmigung wird später auch ein Brandschutzkonzept gefordert sein, darin muss dann auch geklärt werden, ob neben dem normalen Löschwasser auch besondere Löschmittel vorzuhalten sind.

Was die Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Verkehr und Lärm angeht, so ist das aus Sicht der Fachplanerin als unproblematisch anzusehen. An der Tornéestraße werde sich die Lage entspannen, der Lieferverkehr soll künftig komplett auf dem Betriebsgelände abgewickelt werden. Eine Verkehrszunahme werde es nicht geben. Damit die Gebäude optisch nicht zu sehr aus dem Rahmen fallen, sollen die Fassaden zu 70 Prozent begrünt werden, hieß es. Zu dem Gefahrenpotenzial durch die gelagerten Stoffe verwies Döring unter anderem auf die Einschätzung des Gewerbeaufsichtsamts, das keine Bedenken gegen die Pläne erhebt. Die Hallenhöhe von 9,50 Meter orientiere sich an den Gebäuden, die schon da seien. „Das ist ein gewachsener Standort, Wohnen und Gewerbe können nebeneinander existieren“, sagte die Instara-Mitarbeiterin.

Die Zeichen der Politik stehen auf Zustimmung. CDU, SPD, Querdenker und Grüne können mit den überarbeiteten Plänen für Poliboy leben, nicht so die Linken-Fraktion. Nach Ansicht von Ratsherr Reinhard Seekamp gehört der Betrieb ins Gewerbegebiet, er mag auch nicht darauf vertrauen, dass das Unternehmen nicht expandieren will. Durch die neue Halle und den so gewonnenen Platz in der Produktion könne ein zweites Band im Produktionsgebäude wieder in Betrieb gehen.

Christina Klene (Grüne) und Querdenker Ingo Wendelken, die sonst häufig mit ihren Positionen im Rat weit auseinander liegen, waren sich ausnahmsweise einig, dass man dem Unternehmen eine Auslagerung nicht zumuten kann. Andrea Vogelsang (SPD) regte an, dass die Anwohner darüber informiert werden, welche Stoffe genau im Betrieb lagern. Sie könne die Sorgen verstehen, viele hätten immer noch die Explosion des Chemiebetriebs in Ritterhude vor Augen. Auch wenn dort mit ganz anderen Stoffen hantiert wurde, müsse man die Bedenken ernst nehmen.

Den endgültigen Beschluss zum Bebauungsplan muss der Lilienthaler Gemeinderat fassen. Stephen Riemenschneider, Fachbereichsleiter im Rathaus, geht im Moment davon aus, dass die Entscheidung im ersten Quartal 2021 fällt.