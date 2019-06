Vor Kurzem wurde der erweiterte Golfplatz am Ortsrand Lilienthals eingeweiht. Dass er gut angenommen wird, bekommen die Anwohner nach eigener Aussage in Form von mehr Autoverkehr zu spüren. (Christian Kosak)

Lilienthal. Mit der Verkehrsbelastung in der Straße im Saatmoor wird sich am Montag, 16. September der Baudienste-Ausschuss des Lilienthaler Gemeinderates beschäftigen. Die Gemeinde hat nach Beschwerden der Anwohner eine Verkehrszählung veranlasst, deren Ergebnisse an diesem Tag vorgestellt werden sollen. Die Leute vom Saatmoor klagen darüber, dass ihre Straße von vielen Autofahrern als Abkürzung zum benachbarten Golfplatz genutzt wird. Auch sollen wegen der Sperrung der Trupermoorer Landstraße für den Schwerlastverkehr verstärkt Lastwagen gesichtet worden sein, die durch die Wohnstraße fahren, um über die 1. Landwehr auf die Kreisstraße in Richtung Worpswede zu gelangen.

Dass sie die jetzige Situation nicht länger hinnehmen wollen, unterstrichen die Saatmoor-Anwohner während der jüngsten Sitzung des Baudienste-Ausschusses im Lilienthaler Rathaus. Sabine Meinhardt forderte die Gemeinde auf, mehr für ihren Schutz zu tun. Eine andere Verkehrslenkung sei notwendig. Die Klostermoorerin kritisierte die Gemeindepolitiker, der Erweiterung des Golfplatzes überhaupt zugestimmt zu haben. Viele Bürger seien unzufrieden, das zeige sich nicht nur beim Golfplatz, sondern auch bei anderen Themen wie der langen Debatte um den Grundschul-Neubau in Lilienthal oder den Planungen des Wohngebietes an der Mauerseglerstraße zulasten des Reitervereins.

Die in der Einwohnerfragestunde vorgetragene Kritik und die Forderungen lösten eine Debatte im Ausschuss aus: Von Verbotsschildern für den Durchgangsverkehr im Saatmoor hält beispielsweise Querdenker Ingo Wendelken nichts. Der Ratsherr setzt weiter darauf, dass sich noch eine Lösung gemeinsam mit dem Golfclub findet. Auch die CDU will sich mit dem Thema weiter beschäftigen, kündigte Ratsherr Marcel Habeck an. Er betonte, dass er gegen die Golfplatz-Erweiterung gewesen sei, man aber nun das Ergebnis akzeptieren und nach Lösungen suchen müsse.

Reinhard Seekamp (Die Linke) setzt sich dafür ein, dass ein Verkehrskonzept erstellt wird – nicht nur im Hinblick auf die Lage im Saatmoor, sondern auch angesichts der Überlegungen für eine weitere Wohnbebauung in dem Gebiet. Die Gemeinde kann sich vorstellen, dass im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises im Bereich der 1. Landwehr in Richtung Trupermoor weitere Flächen für die Wohnnutzung ausgewiesen werden. Laut Seekamp geht es um etwa 65 Wohneinheiten, die dort entstehen könnten.

Genervt vom Verkehr zum Golfplatz sind nicht nur die Anwohner der Straße im Saatmoor. Ratsfrau Andrea Vogelsang (SPD) berichtete, dass auch in der Landwehrstraße Klagen laut geworden sind, weil auch dort viele Autofahrer unterwegs sind, die den Platz ansteuern wollen und wieder zurück kommen. Laut Vogelsang verhalten sich etliche Fahrer rücksichtlos, weil sie viel zu schnell unterwegs seien. Auch gefährliche Ausweichmanöver gebe es dort regelmäßig, berichtete sie quasi aus erster Hand: Die Ratsfrau ist selbst Anwohnerin.