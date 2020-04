Kreisausschuss-Sitzung in Corona-Zeiten: Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann (rechts) spricht per Videokonferenz mit Mitgliedern des Gremiums. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Wegen der Corona-Pandemie musste der Landkreis Rotenburg bislang noch keine Sitzung seiner politischen Gremien absagen. „Wir hatten in dieser Zeit einfach keine“, so Landrat Hermann Luttmann. Doch nun stünden mehrere Zusammenkünfte an, in denen wichtige Entscheidungen vorbereitet beziehungsweise Beschlüsse gefasst werden müssten. Sie würden wegen der relativen Enge nicht wie sonst im Kreishaus stattfinden, sondern in der Aula des Rotenburger Ratsgymnasiums.

Das betrifft zunächst einmal den Ausschuss für Umwelt und Planung, der wie vorgesehen am Mittwoch, 22. April, 14.30 Uhr, zusammenkommt. Dabei geht es hauptsächlich um das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP), das nach mehrfacher Nachbesserung bei den Windparkstandorten erneut beraten und beschlossen werden muss. Bereits in dieser Woche, am Freitag, 17. April, findet zum Thema Windkraft eine nicht öffentliche Anhörung statt.

Der Rotenburger Kreistag kommt dann am Mittwoch, 29. April, 9 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei sollen das Raumordnungsprogramm sowie auch eine Resolution zur Reaktivierung der Bahnstrecke Bremervörde-Stade beschlossen werden. Auch diese Zusammenkunft wird ins Ratsgymnasium verlegt, weil in der Aula so viel Platz ist, dass alle Abgeordneten, Verwaltungsleute und auch Zuschauer mit genügend Abstand zueinander teilnehmen können. Was Luttmann mit all dem sagen will: „Der Politikbetrieb im Landkreis Rotenburg geht weiter.“

Dazu passt auch die außerplanmäßige Sitzung des Kreisausschusses kurz vor Ostern. Aufgrund des Kontaktverbots seien die Mitglieder des nicht öffentlich tagenden Gremiums neue Wege gegangen: Sie besprachen sich erstmals per Videokonferenz. Beschlüsse konnten nicht gefasst werden, denn dafür gebe es im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz keine rechtliche Grundlage. Auf der Tagesordnung stand deshalb, so Luttmann, ein Bericht der Kreisverwaltung über die aktuelle Lage im Landkreis. Im Anschluss hätten die Mitglieder offene Fragen diskutiert, beispielsweise zu Wirtschaft, Versorgung mit Schutzmaterial und die Situation in den Gemeinden.

Für diese Woche erhofft sich Luttmann nun zu erfahren, wie das weitere Vorgehen von Bund und Ländern ist und ob die Kontaktbeschränkungen verlängert oder in einigen Bereichen aufgehoben werden. „Ich hoffe auf Ergebnisse, die wir auch umsetzen können“, so der Landrat, der sich jeden Morgen mit dem Corona-Krisenstab bespricht. Es müsse auch Zeit sein, die Maßnahmen mit der Bevölkerung zu diskutieren. Wenn es nach ihm ginge, so Luttmann, würde die schrittweise Rückkehr zum normalen Leben regional unterschiedlich eingeleitet. „Warum eine bundeseinheitliche Lösung, wenn die Probleme in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern so sehr unterschiedlich sind?“ Hier könne man die Vorteile des Föderalismus nutzen, um für unterschiedlich betroffene Regionen individuelle Regelungen zu finden. „Eine Zeitlang machen die Menschen diese Einschränkungen ja mit“, so Luttmann, aber die Maßnahmen müssten eben gut begründet sein. Im Landkreis Rotenburg sei jedenfalls die erste Welle der Pandemie „abgefangen“ worden, man sei in einer vergleichsweise entspannten Situation. Das größte Problem bleibe die Beschaffung von Schutzmaterial.

„Warum nicht regional ein paar eigene Regeln machen?“, das fragt sich auch Reinhard Bussenius, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag. Es müssten ja nicht unbedingt Verschärfungen sein, wie in Bremervörde mit der Sperrung der Parkplätze am Vörder See. „In unseren kleinen Städten und in den Gemeinden im Landkreis könnten zum Beispiel viele Geschäfte schon gleich nach Ostern öffnen, wenn sie die Mindestabstände garantieren“, schlägt er vor. Für die Inhaber kleiner Ladengeschäfte wäre das von besonderer Bedeutung, denn sie seien jetzt schon in großen finanziellen Schwierigkeiten. „Und für die Kunden und Bürger wäre das auch ein Gewinn“, meint Bussenius.

In vielen Bereichen seien regionale Lösungen denkbar. Hier sollten die Spielräume für Lockerungen ausgenutzt werden, gerade auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Bussenius verweist dabei auf die niedrigen Zahlen für Corona-Erkrankungen im Landkreis. So habe die Samtgemeinde Geestequelle bislang gar keine Corona-Fälle, Gnarrenburg seit Ostern gerade mal einen nachgewiesenen Fall. Landrat Luttmann solle seine Spielräume nutzen „und gegebenenfalls auch in Richtung Landesregierung intervenieren“. Auch die Landtagsfraktion der Grünen habe er gebeten, in dieser Sache tätig zu werden und insbesondere auf flexible Regelungen zunächst bei den kleinen Läden hinzuwirken.

Beibehalten müssten dagegen in ganz Deutschland die Grundregeln wie Abstand und Hygiene. Auch bei der Öffnung der Schulen sollten die Bundesländer weitgehend einheitlich vorgehen, so die Grünen.