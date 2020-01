Nun muss noch Worpswedes Finanzausschuss die 100 000 Euro genehmigen, ehe der Rat sie im März für den Gemeindeentwicklungsprozess beschließen kann. (Scheller)

Worpswede. Der vor fünf Jahren ins Leben gerufene Gemeindeentwicklungsprozess für Worpswede soll energischer als bisher vorangetrieben werden. Dafür sollen auf Antrag der UWG-Fraktion 100 000 Euro als Projektmittel im nächsten Haushalt bereitgestellt werden. Das empfahl zumindest der Ausschuss für touristische Entwicklung, Kunst und Kultur, allerdings nicht einstimmig.

Die Projekte, die die verschiedenen aus Bürgern gebildeten Arbeitsgruppen des Gemeindeentwicklungsprozesses erarbeitet hätten, kämen zu langsam in die Phase der Ausführung, sagte Imke Lorenzen von der Unabhängigen Wählergemeinschaft zur Begründung des Antrags. Die 20 000 Euro, die bisher, wie im vorigen Jahr, im Haushalt vorgesehen seien, reichten nicht. Nur mit einem höheren Betrag im Haushalt könnten genügend Zuschüsse beantragt werden, deshalb schlage die UWG 100 000 Euro vor. Außerdem solle die Website der Gemeinde neu gestaltet werden und in der Verwaltung eine halbe Stelle nur für die Betreuung des Gemeindeentwicklungsprozesses eingerichtet werden. Nicht jeder Mitarbeiter könne ohne Weiteres einen Förderantrag an ein Ministerium vorschriftsmäßig ausfüllen.

Für Hubert Hahndrich (CDU) wäre eine Aufstockung der Mittel ein wichtiges Signal, dass der Prozess seiner Bedeutung gerecht werden solle, denn das sei mit Beträgen im unteren fünfstelligen Bereich nicht möglich. „100 000 Euro sind soweit okay“, meinte Hahndrich. Malte Wintjen (SPD) dagegen fand: „100 000 Euro sind sauviel Geld.“ Zwar sei auch er für eine Überarbeitung der Gemeinde-Website, vor allem müsse sie für mobile Endgeräte besser lesbar sein. Aber am Gemeindeentwicklungsprozess beteiligten sich fast nur Bürger aus der Ortschaft Worpswede. Wenn dafür 100 000 Euro ausgegeben würden, würde dieses Geld an anderer Stelle fehlen. Er könne nur den bisherigen 20 000 Euro zustimmen, eine neue halbe Stelle in der Verwaltung solle besser im Bauamt geschaffen werden.

Aber gerade durch diese zusätzliche Stelle sollten die Außendörfer ja besser in den Entwicklungsprozess integriert werden, meinte der Ausschussvorsitzende Jochen Semken (UWG). Und die letzte Entscheidung über die Verwendung der 100 000 Euro behalte sich der Gemeinderat vor.

Malte Wintjen hatte gesagt, dass seine Meinung nicht von allen Mitgliedern der SPD-Fraktion geteilt werde, und eines von denen, die anderer Meinung sind, ist Andreas Uphoff. „Es ist total wichtig, dass wir da mehr tun“, sagte er – man müsse verhindern, dass der Entwicklungsprozess wieder einschlafe. Für Bürgermeister Stefan Schwenke ist der Antrag der UWG „eine ganz schwierige Schote“: Einerseits solle der Prozess der gesamten Gemeinde zugutekommen, nicht nur der Ortschaft Worpswede. Aber die 20 000 Euro, die im Haushalt des vorigen Jahres eingestellt gewesen seien, seien noch nicht ausgegeben, weshalb sich schon ohne Erhöhung für dieses Jahr Mittel von 40 000 Euro ergäben. Das reiche seiner Ansicht nach. Eine neue halbe Stelle in der Verwaltung würde 32 000 Euro im Jahr kosten, die Überarbeitung der gemeindlichen Website nochmals 20 000 Euro. „Wir müssen auch daran denken, dass unser Haushalt von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt werden muss“, gab Schwenke zu bedenken. Andreas Uphoff hat allerdings den Antrag der UWG so verstanden, dass die Kosten für eine neue halbe Stelle in den 100 000 Euro enthalten sein sollen.

Malte Wintjen blieb dabei: Er könne es keinem Wähler erklären, dass 100 000 Euro für schöne Ortseingänge ausgegeben werden sollen, während die Gemeinde kein Geld für Straßenreparaturen habe – dafür ist nämlich im diesjährigen Haushalt kein Posten vorgesehen. Das liegt, so der Bürgermeister, daran, dass vom vorigen Jahr noch 550 000 Euro übrig sind, die auf dieses Jahr übertragen werden. Anette Faouzi (CDU) gab zwar zu, dass Malte Wintjen ihr in vielen Dingen aus der Seele spreche. „Aber wir müssen endlich vorankommen“, meinte sie. Wintjen beantragte schließlich, nur 20 000 Euro in den Haushalt einzusetzen, allerdings ergänzt um die Kosten für die Überarbeitung der Website. Weil der Antrag der UWG der weitergehende war, wurde über ihn zuerst abgestimmt. Er erhielt fünf Ja-Stimmen gegen die Stimmen von Malte Wintjen und Willi Seidel (CDU). Nun muss noch im Februar der Finanzausschuss die 100 000 Euro genehmigen, ehe der Rat sie im März beschließen kann.