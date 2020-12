Mit einem Lastenfahrrad kann man Kinder zur Kita bringen, Bierkästen transportieren oder die Kommode vom Möbelhaus mitnehmen. (Gregor Fischer)

Landkreis Rotenburg. Um die Finanzen des Landkreises Rotenburg muss man sich derzeit keine Sorgen machen. Auch in der zweiten Sitzung des Finanzausschusses zeigte sich Finanzdezernent Sven Höhl bester Laune, denn in der Zwischenzeit kam die frohe Kunde aus Hannover, dass der Landkreis aus dem Finanzausgleich des Landes weitere vier Millionen Euro bekommt.

Das hat Landrat Hermann Luttmann dazu bewogen, von sich aus für 2021 auf Einnahmen zu verzichten, die der Landkreis als Umlage von seinen Gemeinden abschöpft. Der Hebesatz der Kreisumlage soll demnach nicht nur um 0,5 Punkte – das war sein ursprünglicher Plan –, sondern gleich um 2,5 Punkte auf 44 Prozent festgesetzt werden, schlug der Verwaltungschef vor. Damit lag er noch unter den 45 Prozent, den die Mehrheitsgruppe aus CDU, FDP und Wählergemeinschaft ins Spiel gebracht hatte, nachdem die hauptamtlichen Bürgermeister sogar mit der Forderung nach 42 Prozent aufgetreten waren. Sollte der Kreistag den 44-Prozent-Hebesatz beschließen, wäre dies der niedrigste seit der Kreisreform 1978.

Trotz der dadurch entgangenen Einnahmen steckt der Haushalt 2021 locker Mehrausgaben in Millionenhöhe weg, die sich durch insgesamt 28 Änderungen ergeben, die in den vergangenen vier Wochen in den Fachausschüssen oder von der Verwaltung vorgeschlagen wurden. So gab es beispielsweise grünes Licht für ein Lastenrad-Förderprogramm, das der ADFC-Kreisverband Rotenburg angeregt hatte. Den Argumenten, Lastenräder seien sauber, gesund und praktisch und könnten einen erheblichen Anteil an Lastentransporten übernehmen und damit viele Autofahrten ersetzen, mochte sich der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr nicht verschließen. „Der Malermeister bei uns in Bartelsdorf verleiht sein Lastenrad kostenlos der Dorfgemeinschaft“, berichtete die SPD-Abgeordnete Angelika Dorsch. Sie regte an, dass der Nutzen für die Gemeinschaft ein Förderkriterium sein könnte.

Nicht mittragen mochten die Politiker allerdings die vom ADFC vorgeschlagene Fördersumme von 300 000 Euro pro Jahr. Vielmehr wurde empfohlen, zunächst für 2021 einmalig 30 000 Euro für eine Testphase bereitzustellen. Bis zur nächsten Sitzung soll die Verwaltung definieren, welche Radtypen in welcher Höhe gefördert werden sollen. Geht es nach dem ADFC, übernimmt der Landkreis beim Kauf eines neuen Lastenrades 33 Prozent der Kosten bis maximal 2000 Euro für Fahrzeuge mit E-Antrieb und maximal 500 Euro für ein herkömmliches Lastenrad. Förderberechtigt sein solle jede Person mit Hauptwohnsitz im Landkreis Rotenburg.

Ebenfalls im Sinne des Klimaschutzes und der Mobilitätswende begrüßt wurde ein Antrag der SPD zur Aufstellung von Ladesäulen für E-Autos an Schulen im Landkreis – allerdings in modifizierter und stark abgespeckter Form. Ursprünglich hatte die SPD im Sinn, dass der Landkreis an den neun kreiseigenen Schulen und an Schulen mit Sekundarstufe II zehn Prozent der Lehrerparkplätze und fünf Prozent der Schüler-Parkplätze mit Schnellladesäulen ausrüstet, was laut Verwaltung rund drei Millionen Euro kosten würde. Im Ausschuss empfohlen wurde hingegen, dass die drei Gymnasien und Berufsschulen in Rotenburg, Zeven und Bremervörde sowie das Gymnasium Sottrum sowie die KGS Tarmstedt und die KGS Sittensen jeweils zwei Standardladesäulen mit je zwei Ladepunkten bekommen sollen. Es geht also um insgesamt 36 Ladepunkte mit einer Leistung von maximal 22 Kilowatt, für die im Haushalt 2021 rund 376 000 Euro bereitgestellt werden, wenn der Kreistag das so beschließt. Hinzu kommen noch rund 24 000 Euro jährlich für die Wartung der Stromtankstellen.

Beispiel drei ist die im Finanzausschuss empfohlene Einrichtung eines mit 100 000 Euro ausgestatteten und auf 2021 begrenzten "Corona-Etats zur Stärkung von Kindern, Jugendlichen und Familien". Daraus sollen Leistungen nicht nur von Jugendhilfeträgern bezahlt werden, sondern auch Angebote von Vereinen sowie Kommunen. Zur Begründung schreibt die SPD-Abgeordnete Doris Brandt: "Da vielen Eltern im nächsten Jahr die finanziellen Möglichkeiten fehlen werden, ihren Kindern Ferienfreizeiten oder der Familie einen gemeinsamen Urlaub zur Erholung vom Alltag aber auch von den Belastungen der Corona-Zeit zu ermöglichen, sollten Angebote wie Kinderfreizeiten, thematisch unterfütterte Familienferienfreizeiten, Tagesausflüge oder andere Freizeitangebote dazu genutzt werden, Eltern und Kinder zu stärken." Neben der inhaltlichen Wirkung solcher Angebote profitierten Eltern zudem davon, dass sie vom Druck entlastet werden, ihren Kindern „nichts bieten zu können".

„Es geht um Hilfestellung für Menschen, die anderen Menschen helfen“, erklärte Klaus Manal im Finanzausschuss. Er berichtete, dass der Antrag zuvor „bei einem sehr konstruktiven Treffen der Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD weiterentwickelt“ worden sei.