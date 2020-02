Polizisten der Kommissariats Osterholz-Scharmbeck haben am Donnerstag ein Gebäude in Lilienthal durchsucht, in dem sich eine Cannabis-Indoorplantage befand. (Friso Gentsch/dpa)

Lilienthal. Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in Lilienthal eine Cannabis-Indoorplantage auffliegen lassen. In einem seit Ende 2019 betriebenen Ermittlungsverfahren gegen einen 24 Jahre alten Mann hatten sich Hinweise ergeben, dass in dem Gebäude Cannabispflanzen angebaut werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde durch das Amtsgericht Verden ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Bei der Aktion stieß die Polizei nach eigenen Angaben auf über 150 Cannabispflanzen sowie rund 120 Gramm Marihuana. Die Pflanzen und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und werden nun genau untersucht. Aufgrund von fehlenden Haftgründen befindet sich der 24-jährige Tatverdächtige weiterhin auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.