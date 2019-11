Die Polizei hat in einer Borgfelder Villa zwei Verdächtige vorläufig festgenommen, die Mitglieder eines Schleusernetzwerks sein sollen. Außerdem haben die Beamten die Räume durchsucht. (Karl-Josef Hildenbrand)

Beamte der Bundespolizei haben in der vergangenen Woche eine Borgfelder Villa direkt an der Wümme durchsucht. Auf dem Klingelschild steht der Name einer Immobilien-Firma, die Bundespolizei geht aber davon aus, dass die Bewohner Teil eines Netzwerks sind, das Menschen aus der Ukraine nach Deutschland schleust und illegal als Arbeitnehmer weiter verleiht. Das teilte Bundespolizeisprecher Thomas Gerbert auf Nachfrage mit. Eine Frau und ein Mann wurden vorläufig festgenommen. Nach Angaben des Sprechers sind die beiden wieder auf freiem Fuß. „Die Ermittlungen laufen“, so Gerbert. Diese könnten einige Wochen andauern, da es sich um eine bundesweite Razzia gehandelt habe.

In der groß angelegten Durchsuchung wurden zahlreiche Wohnungen und auch Gewerbeobjekte angesteuert. Dazu zählte die Borgfelder Villa – konfisziert wurden dort Festplatten, Ordner und elektronische Geräte, heißt es. Der Schwerpunkt der Razzien lag zwar in Bremen und Niedersachsen, doch auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz waren die Bundesbeamten im Einsatz. Insgesamt waren 510 Polizisten beteiligt. Ein Hauptverdächtiger wurde im niedersächsischen Quakenbrück verhaftet.

Das Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück eingeleitet. Es richtet sich gegen das Einschleusen von Staatsangehörigen osteuropäischer Länder. Der Bundespolizei zufolge wird den Beschuldigten vorgeworfen, vor allem Ukrainer eingeschleust zu haben, die in Deutschland illegal beschäftigt wurden. Die Täter nutzten dabei aus, dass Ukrainer ohne Aufenthaltstitel in die Bundesrepublik einreisen können, sofern sie über einen biometrischen Reisepass verfügen und angeben, sich als Touristen in Deutschland aufzuhalten, erklärte die Bundespolizei. Tatsächlich seien die Ukrainer als Arbeitnehmer an verschiedene Firmen vermittelt worden.

Die Gruppe der Beschuldigten setzt sich laut Bundespolizei sowohl aus Deutschen als auch aus Bürgern anderer Nationalitäten zusammen. Sie seien in Deutschland gut vernetzt, hätten aber auch internationale Kontakte.