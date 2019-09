Die Polizei hat in fast 30 Objekten nach Beweisen für einen Anlagebetrug gesucht. (Friso Gentsch)

Auf der Suche nach Beweisen für einen Anlagebetrug haben Polizei und Zoll am frühen Dienstagmorgen im gesamten Bundesgebiet zahlreiche Häuser durchsucht – darunter auch Büroräume im Landkreis Rotenburg. Das teilt die Polizei in Rotenburg mit. Mittels Gewinnversprechen sollen die Betrüger Anleger um ihr Erspartes gebracht haben. Insgesamt wurden in den Vormittagsstunden fast 30 Objekte durchsucht. Rund 100 Beamtinnen und Beamte waren bundesweit im Einsatz.