Erhebliche Probleme erwartet die Rotenburger Polizei am Donnerstag auf den Straßen, wenn Tausende Landwirte mit ihren Traktoren nach Hamburg fahren. Betroffen sind auch die Bundesstraßen 215 und 75. (Friso Gentsch)

Landkreis Rotenburg. Mehrere Tausend Landwirte wollen am Donnerstag anlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg mit ihren Traktoren gegen die Umwelt-, Agrar- und Handelspolitik demonstrieren. Insgesamt werden in Hamburg rund 4000 Trecker erwartet. In diesem Zusammenhang weist die Rotenburger Polizei darauf hin, dass es bereits am frühen Donnerstagmorgen im Landkreis Rotenburg, vor allem im südlichen Bereich, zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen kann.

Geplant sei unter anderem eine Anfahrt aus dem Landkreis Verden über die Bundesstraße 215 nach Rotenburg, weiter über die Bundesstraße 75 in Richtung Scheeßel und weiter in den Landkreis Harburg. Aber auch andere Bereiche könnten am Donnerstag betroffen sein, so die Polizei. „Auch wenn sich viele Autofahrer am Donnerstag ärgern werden, so bitten wir doch darum, die Geduld nicht zu verlieren“, betont der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp. Er appelliert an die Autofahrer, die Traktoren nicht zu überholen. „Halten sich alle an die Regeln, dürften am Vormittag die Straßen wieder frei sein“, sagt van der Werp.

Die Umweltminister von Bund und Ländern beraten am Donnerstag und Freitag unter anderem über die Themen Klimaschutz, Meeresmüll, Insektenschutz und Landstrom.