Die Polizei hat drei mutmaßliche Randalierer gefasst. Zeugenhinweise haben zu dem Fahndungserfolg beigetragen (Symbolfoto). (Carsten Rehder/fea)

Worpswede. Die Polizei hat am späten Mittwochabend in Worpswede drei Randalierer gefasst. Wie die zuständige Polizeiinspektion berichtet, waren drei Personen am Mittwochabend gegen 22 Uhr durch Vandalismus im Ortskern aufgefallen. Anwohner nahmen den Lärm wahr und verständigten daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern fahndete. Bei ihrer Suche stießen die Beamten auch dank der Zeugenhinweise auf zwei Jugendliche und einen jungen Heranwachsenden. Das Trio wird verdächtigt, zwei Scheiben eines Verbrauchermarktes an der Osterweder Straße durch Steinwürfe beschädigt zu haben. Außerdem sollen die Täter Blumentöpfe eines Cafés an der Bergstraße umgetreten und zerstört haben. Das Polizeikommissariat Osterholz hat nun die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791/3070 bei der Polizei zu melden.