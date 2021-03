Alles andere als in Partylaune war die Polizei am Sonnabend in Ritterhude. Eine Menschenansammlung, die gegen die geltende Verordnung verstieß wurde aufgelöst (Symbolfoto). (Carsten Rehder/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Polizei hat am Sonnabendabend zwei Partys im Raum Ritterhude aufgelöst. Nach Angaben aus der zuständigen Inspektion war zunächst ein Verkehrsteilnehmer gegen 22 Uhr auf eine Menschenansammlung im Ortsteil Stendorf aufmerksam geworden. Da die Polizei mit einer größeren Anzahl an Partygästen rechnete, fuhren mehrere Streifenwagen den Einsatzort an. Als die Beamten eintrafen, ergriffen einzelne Personen die Flucht, vor Ort stellten die Polizisten dann noch 28 Teilnehmer einer nicht coronakonformen Party fest. Es habe sich um Personen im Alter von 13 bis 24 Jahren aus Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck, Grasberg, Hambergen, Bremen, Tarmstedt und Cloppenburg gehandelt. Teilweise sei versucht worden, die Polizeibeamten unter Angabe falscher Personalien zu täuschen. Laut Polizei müssen alle Teilnehmer nun mit einem Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die gültigen Corona-Beschränkungen rechnen. Der eigentliche Wohnungsinhaber habe von den Polizeibeamten nicht festgestellt werden können.

Fast zeitgleich wurde die Polizei auf eine Party in einer Privatwohnung in Ritterhude-Ihlpohl aufmerksam gemacht. Dabei trafen die Beamten sieben Erwachsene aus fünf verschiedenen Haushalten an, die sich nicht an die Abstandsregeln gehalten und auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben sollen. Die Privatfeier wurde aufgelöst und es wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.