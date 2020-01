So sah es aus, als Landwirte im Herbst in Hamburg demonstrierten. Am Freitag haben sich die Bauern der Region für eine Demo in Bremen angekündigt. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Zu der Bauern-Demonstration an diesem Freitag in Bremen werden Tausende Landwirte aus Nordwestdeutschland erwartet, infolgedessen erwartet die Polizei auch einige Einschränkungen des Verkehrs in Bremen und umzu. Laut Polizei ist im Landkreis Osterholz zwar kein Traktoren-Konvoi angemeldet, allerdings rechnet sie wegen der Anfahrten zur Demonstration mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Kreisgebiet.

Auch im Landkreis Rotenburg rechnet die Polizei mit Einschränkungen durch eine Kolonne von Treckern, die sich ebenfalls auf den Weg zur Kundgebung in die Hansestadt machen werden. Für wahrscheinlich halten die Beamten vor Ort, dass sich Demonstrationsteilnehmer mit ihren Traktoren morgens in Sittensen treffen und von dort aus gemeinsam über die Landstraße fahren werden – genaue Routen sind ihnen allerdings nicht bekannt. Die Polizei bittet um Ruhe und Geduld, vor allem sollten Autofahrer darauf verzichten, die Konvois zu überholen. Am Vormittag werde der Verkehr dann vermutlich wieder ohne Einschränkungen fließen.

Die Trecker werden in der Hansestadt ab dem frühen Morgen zu Behinderungen führen. Der Abschnitt der Parkallee zwischen dem Wetterungsweg und Am Stern ist am Freitag ab 8 Uhr gesperrt, auch an anderen Stellen wird mit Behinderungen gerechnet. Die Polizei bittet, den Osterdeich und die Martinistraße weiträumig zu umfahren. Die Bremer Straßenbahn AG hat zwar keine Sonderfahrpläne erstellt, jedoch kündigt sie an, dass eventuell Umleitungen oder Auslassungen einiger Haltestellen möglich seien.