Wer ein fremdes Auto beschädigt hat, und sei der Schaden noch so klein, sollte die Polizei rufen. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Grasberg. Nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in Grasberg sucht die Polizei nach Zeugen. Laut eines Sprechers der zuständigen Inspektion Verden/Osterholz hat sich der Unfall bereits an Heiligabend vor dem Edeka-Markt in der Wörpedorfer Straße ereignet. Demnach hatte eine Mercedes-Fahrerin ihr Auto gegen 11 Uhr abgestellt, nach ihrer Rückkehr eine Stunde später bemerkte sie einen Schaden an ihrer Stoßstange. Ein Polizeisprecher weist darauf hin, dass der Verursacher eines solchen Schadens dafür sorgen muss, dass der Geschädigte Kenntnis über seine Daten bekommt und der Schaden reguliert werden kann. Auf keinen Fall dürfe man wegfahren. Stattdessen sollte man in jedem Fall die Polizei, auch über 110, kontaktieren. Da dies in diesem Fall nicht geschehen ist, bitten die Beamten nun um Zeugenhinweise. Wer zur Klärung des Unfalls beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 04208/ 919 88 21 bei der Polizeistation zu melden. Auch in anderen Fällen werden Beobachter einer Unfallflucht gebeten, sich das Kennzeichen des Verursachers zu merken und es der Polizei mitzuteilen.