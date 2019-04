Symbolbild (Friso Gentsch)

Eine Vermisstenanzeige, die eine Mutter aus Tarmstedt über Facebook verbreitet hat, gibt der Polizei Rätsel auf. Wie Jessica I. schreibt, sei ihre 17-jährige Tochter Chantal Ingrid G. „mit meiner Erlaubnis in den Osterferien zu Freunden in den Urlaub nach Berlin gefahren und nicht wieder gekommen!“ Der Kontakt sei vor zwei Tagen abgerissen, und nun mache sie sich „tierische Sorgen, denn es stellte sich nun heraus, dass sie nicht bei den besagten Freunden war!“ Somit habe sie keine Ahnung, wo sich die Tochter befinde und ob es ihr gut gehe.

Die Polizei sei „natürlich informiert“, und die Tochter werde „öffentlich gesucht - Vermisstenanzeige läuft!“, heißt es auf Facebook. Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Polizei in Zeven sagte Sprecher Heiko Schnakenberg: „Die Mutter hat online eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben, weil die Tochter nicht zu Schulbeginn wieder zurückgekommen sei.“ Darüber hinaus gebe es allerdings „Aussagen der Mutter gegenüber der Polizei, die im Widerspruch zu dem stehen, was sie auf Facebook verbreitet“.

Polizei nimmt Kontakt auf

So habe Jessica I. mit der Mutter des Freundes ihrer Tochter in Berlin telefoniert und dabei erfahren, dass die Tochter dort bleiben wolle. Der Polizei sei es im Laufe des Donnerstags gelungen, Kontakt zum Freund der Tochter aufzunehmen, so Schnakenberg. Das sei zunächst schwierig gewesen, weil die Mutter der 17-Jährigen die Telefonnummer nicht habe herausgeben wollen. Nun gehe die Polizei davon aus, dass das Mädchen sich freiwillig in Berlin aufhalte und nicht nach Tarmstedt zur Mutter zurück wolle. „Das Jugendamt ist informiert“, so Schnakenberg. Die Mutter habe die Vermisstenanzeige mittlerweile zurückgezogen. Schon vorher sei die Polizei nicht davon ausgegangen, dass die 17-Jährige in Gefahr war.

Schnakenberg appelliert nun an alle Facebook-Nutzer, „verantwortungsvoll mit diesem Medium umzugehen“. Die Mutter habe „mit ihrem Facebook-Aufruf eine Riesenwelle gemacht“, und viele Menschen hätten sich Sorgen gemacht und bei der Polizei nachgefragt. „In diesem Fall war das der falsche Weg“, so der Polizeisprecher.