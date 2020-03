Die Polizeibeamten beendeten am Wochenende mehrere zurzeit unerlaubte Zusammenkünfte. (Björn Hake)

Landkreis Rotenburg. Die Polizei im Landkreis Rotenburg hat am Wochenende intensiv an Bushaltestellen, Schulhöfen, Spielplätzen und Parkanlagen kontrolliert, ob die Menschen sich an die Kontakt-Beschränkungen halten. Nach Feststellung der Beamten hielt sich die überwiegende Mehrheit an die Bestimmungen, trotzdem musste die Polizei mehrere Treffen auflösen und Straf- und Bußgeldverfahren einleiten.

Am Sonnabendmorgen hatten Zeugen in der Sottrumer Industriestraße eine Zusammenkunft von rund einhundert Personen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass sich viele Freiwillige einer Kirchengemeinde zusammengefunden hatten, um in ihrem Gemeindehaus Renovierungsarbeiten nach einem Wasserschaden vorzunehmen. Die Polizei verfügte die sofortige Beendigung der Arbeiten. In Rotenburg feierten zwei Familien am Sonnabendnachmittag mit sieben Personen eine Gartenparty. Da die Menschen nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, beendete die Polizei die Feier. Am Sonnabendabend wurde die Polizei nach einem Hinweis zur Grundschule nach Ahausen gerufen. Dort trafen die Beamten sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren an, ein weiterer war vom Gelände geflüchtet. Auch in diesem Fall müssen die Jugendlichen mit saftigen Bußgeldern rechnen.

In Gnarrenburg stoppte die Polizei ein Auto, in dem außer dem 34-jährigen Fahrer noch zwei jeweils 26 Jahre alte Männer saßen. Da alle drei nicht in einem Haushalt leben, verstießen sie gegen die Allgemeinverfügung zum Infektionsschutzgesetz. In Bremervörde holte die Polizei vier junge Leute aus einem Wagen, mit dem sie gemeinsam durch die Stadt fuhren. In Visselhövede beendete die Polizei eine private Party in einer Wohnung mit zwei Männern und zwei Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren.