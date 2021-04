Die Polizei stoppte einen 61-jährigen Autofahrer in Grasberg. (Friso Gentsch/Dpa)

Grasberg. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Osterholzer Polizei stoppten am Ostersonnabend in der Straße Wiesendamm in Grasberg einen Autofahrer. Der 61-Jährige hatte sich zur Mittagszeit alkoholisiert ans Steuer gesetzt und zudem darauf verzichtet, wie vorgeschrieben den Sicherheitsgurt anzulegen. Ein Vortest am sogenannten Alcomaten ergab für den Grasberger einen Wert von über 1,3 Promille. Daraufhin haben die Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die nun den genauen Grad der Alkoholisierung liefern soll. Den Führerschein des Mannes zogen die Polizisten an Ort und Stelle ein.