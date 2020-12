Wem gehört dieses Fahrrad? Das möchte die Polizei nach einem Diebstahl wissen. (POLIZEI)

Die Besitzer dieses Zweirads sollten sich an die Polizei wenden, um es zurückzubekommen. (POLIZEI)

Lilienthal. Ein Zeuge hat am Mittwoch gegen 11.15 Uhr an der Falkenberger Landstraße beobachtet, wie ein Jugendlicher in Höhe von Kutscher Behrens ein Fahrrad in die Wörpe warf. Die Polizei konnte den jungen Mann kurz darauf in der Nähe stellen. Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche zuvor mit einem Bekannten insgesamt drei Fahrräder an sich genommen hatte. Während eins im Fluss landete, sind er und sein Kumpel mit zwei weiteren Rädern herumgefahren. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem sucht sie nach den Besitzern der Räder. Zwei von ihnen hatten die Täter bei Kutscher Behrens gestohlen, wo das dritte herkommt, ist unklar. Die Geschädigten sowie Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/ 46 56 60 zu melden.