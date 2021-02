Die Polizei sucht einen Autofahrer und einen dazugehörigen Mercedes, die am Sonntag an einem Unfall in Lilienthal beteiligt gewesen sein sollen. (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal. Nach einer Unfallflucht auf der Straße Kleinmoor (Kreisstraße 9) in Lilienthal sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Aufklärung des Vorgangs beitragen können. Laut Mitteilung der zuständigen Polizeiinspektion befuhr eine 21-jährige Autofahrerin am Sonntag gegen 17 Uhr mit ihrem Opel Astra die Straße, als ein entgegenkommender Mercedes aus der Spur geriet und dabei den Außenspiegel des Opel beschädigte. Der Fahrer des offenbar in Osterholz zugelassenen Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal zu melden: 04298/ 465 660.