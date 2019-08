Zwei Tatverdächtige hat die Polizei bereits gefasst (Symbolbild). (DPA)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind drei Personen in ein Einfamilienhaus in Lilienthal eingebrochen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und suchte mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern. Auch Bremer Polizisten waren an der Suche beteiligt.

Laut einer Sprecherin der Polizei Verden/Osterholz hatte der Einsatz bereits Erfolg: Zwei der drei mutmaßlichen Tätern seien schon gefasst worden. Nach der dritten Person werde noch gesucht. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. (njo)