Vor gesperrten Spielplätzen stehen Kinder auch in Lilienthal. Die Verfügung gilt vorerst bis zum 18. April. Bis dahin müssen die Kinder andernorts spielen. (André Fesser)

Lilienthal. Kinder stehen vor gesperrten Spielplätzen, die Polizei verstärkt ihre Präsenz in der Fläche und das Rathaus schließt die Türen für den Publikumsverkehr. Die Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem grassierenden Coronavirus zeigen sich nun auch in der Region.

„Die Kolleginnen und Kollegen gehen auch in Lilienthal, Grasberg und Worpswede vermehrt auf Streife“, bestätigt Polizeisprecherin Sarah Humbach von der Inspektion Verden/Osterholz auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. „Wir zeigen Präsenz, auch am Wochenende.“ Noch gehe es vor allem darum, Bürgerinnen und Bürger an die Allgemeinverfügungen zum Schutz der Bevölkerung vor dem gefährlichen Virus zu erinnern. „Die meisten Menschen reagierten mit Verständnis für die Ausnahmesituation, aber eben nicht alle“, so Humbach. Es gebe Leichtsinnige und im schlimmsten Fall auch Menschen, die bewusst dagegen handelten. „Wir sollten alle etwas dafür tun, dass die nächste Stufe der Einschränkungen, die Ausgangssperre, vermieden wird“, appelliert der Leiter der Polizeiinspektion, Uwe Jordan, an die Bevölkerung.

Immer zu zweit, zu Fuß oder mit dem Streifenwagen, sind Polizistinnen und Polizisten unterwegs, um die Einhaltung der Allgemeinverfügungen von Kommune, Landkreis und Land Niedersachsen zu kontrollieren. Sind die Geschäfte, die schließen müssen, auch wirklich geschlossen? Halten sich trotz Verbots doch noch Kinder auf den Spielplätzen auf? Stehen die Leute beim Wochenmarkt auch wirklich nicht in größeren Gruppen zu eng zusammen? „Wir klären die Leute auf, die sich nicht daran halten, und fordern sie auf, den Anweisungen Folge zu leisten“, erklärt Humbach.

Bislang habe es im Bereich der Inspektion anders als etwa in Bremen noch keinen Polizeieinsatz wegen Streitereien um Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel gegeben, so die Sprecherin. Dazu Kriminaldirektor Jordan: „Nein, nein, zum Glück noch nicht und bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, ersparen Sie uns und vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebensmittelmärkte diese Situationen.“ Jordan zieht an dieser Stelle seinen Hut vor den Verkäuferinnen und Verkäufern. Er hofft, dass die Polizei nicht irgendwann mit Einsätzen wegen häuslicher Auseinandersetzungen konfrontiert wird, weil sich die Menschen zu Hause auf die Nerven gehen.

Aktuell warnt die Polizei vor Betrügern, die gefälschte E-Mails im Namen fremder Organisationen wie zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation oder getarnt als Hygienetipps versenden. Über die in den E-Mails übermittelten Links würden die Nutzer auf andere gefälschte Internetseiten geleitet, damit die Ahnungslosen hier Nutzerdaten preisgeben, heißt es seitens der Polizei. Möglich sei auch, dass die Anhänge der betrügerischen Mails mit Schadsoftware infiziert sind. Bei einem anderen Phänomen werden in Fake-Shops medizinische Geräte und Atemschutzmasken angeboten. Auch vor Anrufen von angeblich infizierten Angehörigen, die Geld von den Opfern erschleichen wollen, wird gewarnt.

Rathaus geschlossen

Unterdessen hat das Lilienthaler Rathaus die Türen für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Noch Anfang der Woche hatte Bürgermeister Kristian Tangermann gesagt, dass das Rathaus nicht schließen werde: „Wir müssen im Notfall für die Menschen da sein.“ Das will die Verwaltung auch weiterhin, aber eben nur in wirklich dringenden Fällen.

So berichtet der Leiter des Fachbereichs für Bürger und Innere Dienste, Jürgen Weinert, von einer älteren Dame, die ihren Reisepass verlängern wollte, weil sie im Herbst in den Urlaub fahren möchte. Weinert: „Das Rathaus darf nur in dringenden Fällen, die nicht verschiebbar sind und auch nicht telefonisch oder per E-Mail geklärt werden können, betreten werden.“ Dazu zähle die Verlängerung des Passes in Zeiten eingeschränkter Reisefreiheit sicherlich nicht. Um solche Fälle zu verhindern, werden die Türen nun geschlossen.

Wer ein wichtiges Anliegen habe, solle telefonisch einen Termin vereinbaren (04298/ 9290), so die Verwaltung in einer Mitteilung. Für den anschließenden Besuch gelten auch besondere Regeln. Weinert: „Bitte benutzen Sie die Klingel am Haupteingang. Sie werden dann persönlich im Empfang genommen.“ Weinert begründet die Maßnahme damit, dass die Gemeinde die Bevölkerung, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus vor der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus schützen müsse: „Wir müssen handlungsfähig bleiben.“ Denn sollte der Katastrophenfall ausgerufen werden, laufen die Fäden im Rathaus zusammen.