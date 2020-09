Cyberkriminelle verschicken momentan deutschlandweit sogenannte „Pornomails“ an viele Nutzerinnen und Nutzer. Die Polizei warnt, auf keinen Fall auf Geldforderungen einzugehen. (Carsten Rehder)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Mit einer Porno-Betrugsmasche wollten Betrüger bei einer 70-Jährigen aus Scheeßel Kasse machen. In einer Mail forderten die Unbekannten die Frau am vergangenen Freitag auf, 1000 Dollar zu überweisen. Der Absender drohte der Seniorin, ein Video mit intimem Inhalt an ihre Kontakte zu verschicken. Das war ein Bluff. Die Frau überwies kein Geld und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Cyberkriminelle verschicken momentan deutschlandweit sogenannte „Pornomails“ an viele Nutzerinnen und Nutzer, wissen die Beamten der polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder. In den Mails drohen sie, kompromittierende Videos der Betroffenen veröffentlichen zu wollen. Die Opfer sollen innerhalb von 24 Stunden Geld, entweder mehrere 1000 Dollar oder Euro in Bitcoin zahlen. Die Polizei warnt, auf keinen Fall auf Geldforderungen einzugehen.

Unter dem Begriff Sextortion sei die Masche der digitalen Erpresser seit einiger Zeit bekannt. Bislang hatten Betroffene sich vorab tatsächlich zu freizügigen Videoaufnahmen per Webcam überreden lassen und wurden anschließend damit erpresst. Bei der aktuellen Variante versenden kriminelle massenweise E-Mails, in denen sie ihre Opfer persönlich ansprechen und vorgeben, das Smartphone oder den PC „gehackt“ zu haben. Ihre Behauptung untermauern sie nach Aussage der Polizei, indem sie Passwörter und Teile der Telefonnummer der Betroffenen nennen. Sie drohen mit einer Veröffentlichung von Video- und Bildaufnahmen.

In den meisten Fällen besitzen die Täter kein kompromittierendes Material, betont die Polizei. Die Passwörter ihrer Opfer haben sie im Darknet aufgekauft. Oft waren die Passwörter von den Betroffenen bereits vor Monaten geändert worden. Die Polizei rät bei digitaler Erpressung mit sexualisiertem Hintergrund, nicht zu zahlen. Wer bereits Geld überwiesen habe, solle versuchen, die Buchung über die Bank rückgängig zu machen. Betroffene sollten in Suchmaschinen mit ihrem Namen überprüfen, ob neue Videos oder Fotos von sich hochgeladen wurden, sofort alle Passwörter für Zugänge zu Foren oder Mail-Accounts ändern und Anzeige bei der Polizei erstatten.