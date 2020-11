Die Polizei in Bremen warnt weiterhin vor sogenannten falschen Gärtnern, die bereits in der vergangenen Woche in der Straße Upper Borg in Borgfeld aufgefallen waren. (Friso Gentsch)

Borgfeld. Die Polizei in Bremen warnt weiterhin vor sogenannten falschen Gärtnern, die bereits in der vergangenen Woche in der Straße Upper Borg in Borgfeld aufgefallen waren. Ein 82-Jähriger wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

In der Straße Upper Borg klingelten erstmals am Dienstag, 10. November, gegen 14.30 Uhr zwei Männer an der Tür eines 82-Jährigen. Sie gaben sich als Gärtner aus und hatten einen Flyer in der Hand, auf dem der Name ihrer Scheinfirma abgedruckt war. Als sie dem Rentner zunächst kostenlose Hilfe im Garten anboten, ließ der Hauseigentümer sie auf sein Grundstück. Dort gesellte sich noch ein dritter Mann hinzu. Die vermeintlichen Gärtner verlangten nun einen hohen Geldbetrag, unter anderem für Baumfällarbeiten. Dies wollten sie vertraglich festhalten. Als die Männer dann aber ihre scheinbare Firmenadresse nicht zu kennen schienen und den Mann aufforderten, für ein Werkzeug sofort in Vorkasse zu gehen, wurde der Rentner misstrauisch.

Die Trickbetrüger verließen das Grundstück. Der 82-Jährige verständigte die Polizei. Einen Tag später, am Dienstag, 11. November, klingelten die angeblichen Gärtner erneut bei dem Hauseigentümer. Daraufhin rief dieser sofort die Polizei. Einsatzkräfte konnten die Personalien der Männer feststellen und nahmen die Ermittlungen auf.

Die Polizei warnt vor diesen Trickbetrügern. "Sie denken sich immer wieder neue Geschichten aus, um an das Geld ihres Opfers zu gelangen", sagt Bremens Polizeisprecher Nils Matthiesen. Man solle keine Fremden aufs Grundstück lassen, Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt bestellen, Angehörige oder Nachbarn hinzuziehen und 110 wählen."