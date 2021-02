Wer überraschend einen Computer-Service am Telefon hat, sollte auflegen, empfiehlt die Polizei. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Eine Betrugsmasche sorgt in der Region wieder mal für Unruhe. Gleich mehrere Menschen haben in den vergangenen Tagen Anrufe von Personen erhalten, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Die Polizei warnt davor, auf die Anrufer einzugehen und rät zur Vorsicht.

Die Abläufe sind stets ähnlich: Ein Täter ruft seine Opfer an und gibt in meist schlechtem Englisch vor, dass er ein Mitarbeiter des Computerunternehmens sei. Er führt dann aus, dass es Probleme mit der Sicherheit des Computers des Angerufenen gebe und sofortiges Handeln nötig sei. Der vermeintliche Computerexperte versucht, das Gespräch aufrechtzuerhalten und nach Zustimmung des gutgläubigen und besorgten Angerufenen über eine spezielle Software Fernzugriff zum Computer seines Opfers zu erlangen. Auf diese Weise wollen die Betrüger an sensible Daten und letztlich an das Geld ihrer Opfer zu gelangen, berichtet Polizeisprecher Helge Cassens. So könnte das Ziel zum Beispiel ein Onlinekonto des Angerufenen sein.

„Do you speak English?“

Nachdem er in den vergangenen Tagen mehrfach in der beschriebenen Form angerufen worden war, meldete sich ein Lilienthaler in der Redaktion der WÜMME-ZEITUNG, um andere Menschen zu warnen. Er sei im Verlauf der Woche acht- oder neunmal mit den mutmaßlichen Betrügern in Kontakt gekommen, berichtet der 82-Jährige. Jedes Mal sei er gefragt worden, ob er Englisch spreche („Do you speak English?“). Zwei Mal habe er die eingeblendete Nummer auch zurückgerufen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch offenbar war diese Nummer nicht vergeben. Auch ein Bekannter konnte von einem solchen Fall berichten, erzählt der Lilienthaler. Die Polizeiinspektion Verden-Osterholz weiß von einer 70-jährigen Frau aus Holste. Sie habe nach dem Erstkontakt einfach aufgelegt und Anzeige erstattet.

Polizeisprecher Cassens zufolge war das die richtige Reaktion. Nach seiner Aussage ist die Masche mit dem Microsoft- oder Windows-Mitarbeiter ein alter Hut. Schon seit Jahren versuchten Betrüger auf diese Weise, sich Zugang zu den Daten vornehmlich älterer Menschen zu verschaffen. Mitunter hätten die Täter auch Erfolg. Er empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, darüber nachzudenken, ob sie unbedingt im Telefonbuch stehen müssten. Denn es sei bekannt, dass die Täter in den Verzeichnissen nach Vornamen suchen, die auf ein höheres Alter der Menschen hindeuten. Auch eine kurze Telefonnummer könnte ein Hinweis sein, dass die Menschen fortgeschrittenen Alters sind und somit für falsche Computerdienstleister ein lohnendes Ziel abgeben könnten.