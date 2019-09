Am "Tag des Notrufs" gibt die Polizei Einblicke in ihre Arbeit. (Friso Gentsch/dpa)

Oldenburg/Osterholz. Zwischen 500 und 2500 Notrufe gehen täglich bei der Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg am Friedhofsweg über die Notrufnummer 110 ein. Dabei bekommen es die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit extremen Situationen, aber bisweilen auch mit kuriosen Vorfällen zu tun. Um den Bürgern über die sozialen Netzwerke einen Einblick in die anspruchsvolle und komplexe Arbeit der Polizei zu geben, führt die Leitstelle am Dienstag, 1. Oktober, erstmals einen „Tag des Notrufes“ durch.

An diesem Tag kann die Bevölkerung über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram verfolgen, welche Art von Notrufen die Polizei erreichen und welche Maßnahmen anschließend getroffen werden, kündigt die Direktion an. Der Datenschutz bleibe dabei gewährleistet.

Jeden Tag 700 Einsätze

Von 10 bis 22 Uhr twittere das Social-Media-Team der Polizeidirektion am 1. Oktober über aktuelle Einsätze aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich der Behörde. Der umfasst die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Osterholz, Vechta, Verden und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Oldenburg, Delmenhorst und Wilhelmshaven.

Verfolgt werden kann das Einsatzgeschehen am „Tag des Notrufes“ über den Hashtag #110live über die Twitter-Kanäle der einzelnen Polizeiinspektionen (@Polizei_DH; @Polizei_DEL; @Polizei_CLP_VEC; @Polizei_OL; @Polizei_WHV_FRI; @Polizei_CUX; @Polizei_VER_OHZ) sowie bei Instagram auf dem Polizei-Account des Einsatzleitbeamten Heiko de Boer.

Seit 2012 sind die sieben Leitstellen der Polizeiinspektionen in der Leitstelle Oldenburg zusammengeschlossen. Damit ist sie bei Notrufen zentrale Anlaufstelle für knapp 1,7 Millionen Menschen in der Region. Rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen im Schichtsystem dafür, dass die Leitstelle rund um die Uhr besetzt ist, nehmen die eingehenden Notrufe über die 110 an und organisieren Hilfe. Jeden Tag rücken die Einsatzfahrzeuge von der Polizei im Durchschnitt zu rund 700 Einsätzen aus, die von der Leitstelle koordiniert werden.