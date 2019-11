Putzfrau Erna (Kerstin Müller) erstattet Anzeige bei Polizeiobermeister Bentin (Torsten Peper): Zwei Hühner sind weg. (Christian Kosak)

Worpswede. Große Kriminalität im kleinen Fredensee: ein Hühnerdiebstahl, Erregung öffentlichen Ärgernisses durch Nacktbaden (aber nicht auf der Bühne), sogar eine Kindesmörderin (auch nicht auf der Bühne, dafür aber am Ende tot) – es gibt viel zu tun auf der kleinen Polizeiwache des kleinen Nestes am See. Hier regiert Polizeiobermeisterin Hanna Wilke, aber kräftig. Dabei lautet ihre Maxime doch: „Minsch we’en mutt de Minsch“ – Mensch sein muss der Mensch. Zu Beginn der gleichnamigen Komödie von Günther Siegmund (Regie: Gabi Monsees), von der die Mevenstedter Theoterspeeler sechs weitgehend ausverkaufte Aufführungen auf die Bühne im Dörpgemeenschapshuus brachten, merkt das Publikum davon noch nichts.

Die Polizeiobermeisterin, von Tamara Ranke mit viel Temperament, sehr ausdrucksstarker Mimik und wundervollen Wutausbrüchen gespielt, kann nämlich sehr kratzbürstig sein. Das ist aber noch gar nichts gegen ihren Kollegen Bentin (Torsten Peper, so richtig schön schnöselig), der gern Karriere machen möchte. In dieser Hinsicht hat er bei seiner Chefin nichts zu hoffen, für sie ist er „mein Embryo“, weil ein Baby mehr Verstand habe als er. Als aber Putzfrau Erna (Kerstin Müller, auch nicht auf den Mund gefallen) ihm morgens bei Dienstantritt erzählt, dass ihr, der armem Witwe, zwei Hühner gestohlen wurden, macht er sich gleich auf den Weg zur Tatortbesichtigung. Den Steckbrief, den Gemeindediener Stingel (Norbert Czelk) mitbringt, kriegt deshalb auch nur Erna zu sehen. Eine Kindesmörderin, wie gräsig! „Naja, hübsch is se ja“, findet Stingel. Auch ein Trost.

Eigenwillige Amtsführung

Auch Revierleiterin Hanna geruht endlich zur Arbeit zu erscheinen, es ist ja schon halb zehn. Ihre Arbeit fängt schwungvoll an. Erst staucht sie Erna zusammen: „Du olle Bulleballe!“ Dann folgt ein wichtiges Telefonat mit Revierleiter Theo in dem Dorf auf der anderen Seeseite: „Daam vun f3 noah e4.“ Nach einem so turbulenten Dienstbeginn muss man sich ja ein wenig mit Telefonschach ausruhen – und Kraft tanken für den nächsten Wutanfall. Der trifft Friedel (Manon Behrens-Knoblauch), die Tochter von Stingel, die im Gasthaus arbeitet. Ihr Wirt, der größte Geizhals des ganzen Dorfes, möchte, dass bei der Sperrstunde ein Auge zugedrückt wird. Was? Und dann bringt Friedel noch „dree Buddels“ an? Bestechung! Na ja, tun wir mal so, als hätten wir nichts gesehen – die Buddels kommen in den Schrank. Gerade rechtzeitig, denn jetzt erscheint auch noch Pastor Petersen (Norbert Behrens) und hält Hanna eine Predigt über allgemeine Sittlichkeit und den letzten Ball im Gasthof, der sie nicht ganz folgen mag. „Dat hett de leve Gott nu moal so inricht“, und sowieso: „Minsch we’en mutt de Minsch!“

Deshalb ergeht es auch dem Vagabunden Sebastian (herrlich trottelig Diethelm Meyer), den der strebsame Bentin anschleppt, nach dem obligatorischen Wutanfall recht gut: Hanna, oberste Richterin des Dorfes in Person, verknackt ihn zu 14 Tagen, Essen und ‘n Schnaps kriegt er auch, und er hat seine Haft mit Holzhacken bei Erna abzuleisten. Die Hühner muss er ihr zurückgeben. Dass sie tot sind, stört dabei weniger, dann kann sie ja gleich Hühnersuppe kochen.

Ähnlich streng, aber gerecht ergeht es der nächsten Delinquentin. Die klopft von außen ans Fenster und traut sich nicht rein, denn ihr wurden beim Baden im See die Kleider gestohlen. Mit einem Mantel umhüllt, den Hanna ihr herausreicht, erscheint Marie Kleinschmidt (Karola Kück) dann doch im Wachraum, hört sich eine Predigt an – „wir sind hier in Fredensee, nicht in Nackedonien!“ – und erhält eine Woche Haft. Wenn sie für Hanna kocht, kriegt sie Freigang, soviel sie will, und außerdem will Hanna sie ja nur vor dem geizigen Wirt schützen.

Vor soviel guten Herz kapituliert schließlich sogar Kriminalkommissarin Marie Kleinschmidt vom Polizeipräsidium, die auf einen anonymen Brief hin nach Fredensee geschickt wurde, um inkognito die eigenwillige Amtsführung der Polizeiobermeisterin Wilke unter die Lupe zu nehmen. Dass die gesuchte Kindesmörderin als Leiche auftaucht, sich schließlich aber als Schaufensterpuppe entpuppt, lässt die allgemeine Stimmung zwar fast wieder kippen, aber am Ende wird Hannas Lebensmaxime vollauf bestätigt und Tamara Ranke bekommt höchst berechtigt von allen Darstellern den größten Applaus. Aber auch die anderen gehen nicht leer aus. Nur – am Ende wird doch noch eine echte Leiche gefunden. Was nun? Da sollte Autor Günther Siegmund vielleicht noch eine Fortsetzung schreiben, wenn die genauso vergnüglich wird wie der erste Teil.