Die Borgfelder Geschäftsfrau Brigitte Kuhnke (Mitte) lädt mit der Goldschmiedin Maike Eisenhauer (links) und Porzellan-Handwerkerin Laura Niemeier erstmals zwei Künstlerinnen zu einem Pop-up-Store in ihre Verkaufsräume ein. (Christian Kosak)

Borgfeld. Eine Woche lang betreiben die Goldschmiedin Maike Eisenhauer und die Porzellan-Handwerkerin Laura Niemeier einen Pop-up-Store in der Borgfelder Heerstraße 42c. Sie mieten dafür einen Teil der Geschäftsräume neben der Boutique A'Riva an. Porzellan-Anhänger für den Weihnachtsbaum, Tassen und Vasen präsentiert Niemeier. Goldschmiedin Eisenhauer bietet Ohrringe, Armreifen und Ringe aus hochlegiertem Gold, Silber und Rotgold an. Gemeinsam haben die Frauen einen Lampenschirm gestaltet, der nicht nur zum Advent warmes Licht verbreitet. Brigitte Kuhnke lädt erstmals einen Pop-up-Store in ihre Verkaufsräume ein. „Mir geht es darum, die Handwerkerinnen zu unterstützen, weil ja jetzt coronabedingt so viele Märkte ausfallen“, so die Geschäftsinhaberin. Der Pop-up-Store öffnet von Sonnabend, 5. Dezember bis einschließlich Sonnabend, 12. Dezember, montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Am 5. Dezember ist bis 16 Uhr geöffnet.