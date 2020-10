Nach wochenlangen Warnstreiks näherten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften an und einigten sich. (Gregor Fischer)

Grasberg/Lilienthal/Worpswede. Die Corona-Krise schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinden enorm ein. Wegen der Pandemie müssen die ohnehin verschuldeten Kommunen mit deutlich weniger Gewerbesteuern zurechtkommen. In diese äußerst angespannte Lage fällt der Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes. Katastrophenstimmung in den Rathäusern? Keineswegs. Mit dem Ergebnis können die Gemeinden gut leben, heißt es in Lilienthal, Grasberg und Worpswede.

Mitarbeiter in den Verwaltungen, Bademeister, Erzieherinnen oder Beschäftigte des Bauhofs - sie alle arbeiten im öffentlichen Dienst. Das bedeutet, sie werden von der Gemeinde bezahlt. Also vom Staat. Insgesamt geht es dabei um mehr als zwei Millionen Menschen. Sie alle kriegen künftig mehr Geld. Vorgesehen ist unter anderem eine Gehaltssteigerung um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Die Vereinbarung läuft bis Ende 2022.

Eiskalt erwischt wurden die Gemeinden nicht von dem Abschluss. Sie alle treffen in ihrem Haushalt Vorsorge und planen regelmäßig höhere Gehälter fest ein. Zwei bis 2,5 Prozent mehr veranschlagen Lilienthal, Worpswede und Grasberg in aller Regel. Das führt dazu, dass der aktuelle Tarifabschluss die kommunalen Haushalte im nächsten Jahr nicht belastet, sondern sogar entlastet. Denn die Einkommen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst steigen in zwei Stufen: ab 1. April um 1,4 Prozent und ab 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. „Wir geben im nächsten Jahr voraussichtlich 64 000 Euro weniger für Personal aus als vorgesehen“, sagt Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Die einmaligen Corona-Sonderzahlungen seien dabei allerdings noch nicht berücksichtigt. Insgesamt fallen in der Gemeinde Grasberg in diesem Jahr Personalkosten von rund drei Millionen Euro für die 20 Voll- und Teilkräfte im Rathaus und die Beschäftigten in Kitas oder im Außendienst an.

Eine angemessene Bezahlung ihrer Kollegen hält Marion Schorfmann für wichtig, weil sie bis zum Anschlag arbeiten würden. Außerdem sorge das entsprechende Entgelt dafür, den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber attraktiver zu machen, Personal zu halten und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.

Nicht nur Grasbergs Verwaltungschefin hat mit einem höheren Tarifabschluss gerechnet, auch Dietmar Höhn von der Gemeinde Worpswede hält ihn für sehr moderat. Aus Sicht des Künstlerdorfes, das in diesem Jahr für seine rund 100 Beschäftigten etwa 4,5 Millionen Euro ausgibt, seien die Kosten nicht belastend. Konkrete Zahlen liegen dem Fachbereichsleiter noch nicht vor, aber es wird weniger sein als vorgesehen. Höhn hält Gehaltserhöhungen für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst für angemessen angesichts der hohen Belastungen in einigen Bereichen, das Engagement sei groß in der Worpsweder Verwaltung und den Rathäusern der Nachbargemeinden. „Ich hoffe, dass die Bürger das auch sehen und in diesen Corona-Zeiten Verständnis haben, wenn sie mal etwas länger warten müssen.“

Eine finanzielle Herausforderung stellen die Lohnsteigerungen auch für Lilienthal nicht dar, berichtet Kämmerer Hartmut Schlobohm. In diesem Jahr zahlt die Gemeinde ihren rund 220 Beschäftigten 9,7 Millionen Euro, ab April 2021 werden es 1,4 Prozent mehr und damit ein Prozent weniger als geplant sein. Angemessene Bezahlung sei ein wichtiger Baustein, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sagt auch Schlobohm. Für die Gemeinde sei der moderate Tarifabschluss allerdings von Vorteil: „Das Jahr 2021 wird schwierig genug.“

Die Pflegekräfte sollen von dem Tarifabschluss besonders profitieren. Sie bekommen einen Bonus und dürfen mit bis zu 8,7 Prozent mehr Lohn rechnen. Folgen für die Gemeinden Lilienthal, Grasberg und Worpswede hat das nicht, denn Altenheime unterhalten sie selbst nicht.

Zur Sache

Die Tarifvereinbarung im Detail

Der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst sieht vor, dass die Einkommen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung steigen. In der Pflege beträgt die Steigerung 8,7 Prozent. Alle Beschäftigten erhalten zusätzlich noch in diesem Jahr eine Corona-Prämie, für die unteren Entgeltgruppen 600 Euro (Vollzeit), die mittleren 400 Euro, die oberen Lohngruppen 300 Euro, für Auszubildende 225 Euro (Bund 200 Euro). Die Tarifvereinbarung läuft bis zum 31. Dezember 2022. Die Löhne und Gehälter werden zunächst zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro sowie zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent angehoben. Auszubildende bekommen jeweils 25 Euro mehr. Für die Pflegekräfte wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart. Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht. Ärzte in den Gesundheitsämtern erhalten ab März 2021 eine Zulage von 300 Euro monatlich.