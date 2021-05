Ein Motiv der Postkarten, die die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Osterholz verteilen. (Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Osterholz)

Landkreis Osterholz. Die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden Lilienthal, Worpswede, Grasberg, Schwanewede, der Stadt Osterholz-Scharmbeck und des Landkreises Osterholz haben zum sogenannten Super-Wahljahr 2021 Postkarten gestaltet, die speziell Frauen an ihr Wahlrecht erinnern sollen. Die provokanten Motive unter dem Motto „Zurück in die Vergangenheit?“ sollen ermutigen, wählen zu gehen. Unterstützt wird die Aktion vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Die Karten werden in Papierform verteilt und sind auch digital über die Seite der Gleichstellungsbeauftragten auf www.facebook.com/gleichstellungstaerkenohz zu sehen.

Zur Bundestagswahl sind dieses Jahr nach Angaben des Wahlleiters zwei Millionen Frauen mehr wahlberechtigt als Männer. Dennoch seien nur 31 Prozent aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag Frauen, in den niedersächsischen Kommunalparlamenten im Schnitt sogar nur 27 Prozent, berichten die Gleichstellungsbeauftragten. Sie bemängeln, dass viele Frauen nicht kandidieren oder ihr einst hart erkämpftes Stimmrecht nicht wahrnehmen würden. Mit ihrer Aktion wollen sie ihnen Mut machen, Möglichkeiten, die Zukunft mitzugestalten, stärker zu nutzen.