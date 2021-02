Nach dem Schneefall ist der Schulweg ein Risiko. Schülerinnen und Schüler sollen in den Kreisen Osterholz und Rotenburg deshalb am Montag zu Hause bleiben. (CARMEN JASPERSEN)

Nach dem Schneefall am Sonntag fällt der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg am Montag, 8. Februar, aus. Das haben die beiden Kreisverwaltungen in der Nacht bekanntgegeben. Die Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht beschult werden sollten (Szenario B), werden gebeten, sich mit ihrer Schule in Verbindung zu setzen, um zu klären, ob alternativ Distanzunterricht, das sogenannte Homeschooling, angeboten werden kann, heißt es dazu aus dem Kreishaus in Osterholz. Auch die coronabedingte Notbetreuung in den Schulen findet demnach nicht statt.

Das Gymnasium in Lilienthal hatte unabhängig von der Landkreis-Entscheidung schon am Freitag bekannt gegeben, dass für den 13. Jahrgang wie für die anderen Schülerinnen und Schüler am Montag verpflichtender Video-Online-Unterricht gilt.

Der Landkreis Osterholz hatte in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass es zu Schulausfällen kommen kann, wenn auf glatten Straßen die Sicherheit des Schulweges und die Schülerbeförderung nicht gewährleistet werden können. Ob ein Unterrichtsausfall für die derzeit im Präsenzunterricht befindlichen Schüler angeordnet wird, entscheidet Landrat Bernd Lütjen auf Empfehlung der Polizei in den Morgenstunden. Ein Unterrichtsausfall wird bekannt gemacht, ab 6 Uhr unter anderem in den Verkehrsnachrichten im Radio und im Internet (www.vmz-niedersachsen.de). Der Landkreis informiert auch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 930 11 33 per Bandansage, ob der Unterricht ausfällt oder nicht.

Unabhängig von der Anordnung haben Eltern von Kindern des Primarbereichs und der Sekundarstufe I das Recht, bei schlechten Witterungsverhältnissen zu entscheiden, dass ihr Kind nicht am Unterricht teilnimmt.