Die Dreiecke gehören zu den jüngeren Werken von Gisela Rettig-Nicola. Aber auch frühe künstlerische Arbeiten sind in der Ausstellung im Alten Rathaus zu sehen. (Christian Kosak)

Worpswede. Es herrscht eine strenge Ordnung im Bild. Dreiecke wurden in ein Koordinatensystem eingebracht, sodass sie genau im gleichen Abstand zueinander stehen. Sie öffnen sich in verschiedene Richtungen und lassen unterschiedliche Grün- und Gelbtöne sichtbar werden. Dann, im nächsten Moment, scheinen sie sich zu befreien und fliegen in neuer Form über die Wand. „Struktur und Auflösung“ nennt Gisela Rettig-Nicola diesen Prozess. In der Galerie Altes Rathaus gibt die Künstlerin jetzt einen Blick auf ihr Schaffen der vergangenen 25 Jahre.

Während die Dreiecke, die ihre Struktur verlassen, zu den jüngsten Arbeiten gehören, trifft man im ersten Raum der Ausstellung auf frühe Arbeiten, die zum Teil noch einen malerischen Charakter aufweisen. Eine amorphe, aufgelöste Form in Weiß- und Ockertönen bestimmt das Bild. Ein Rechteck scheint hier abzubröckeln. Dahinter nehmen Linien die Struktur des Rechtecks wieder auf und wirken wie Haltestäbe. „Fragil, transparent, verwoben“ lautet die Bezeichnung für diese frühen Arbeiten, mit denen die Künstlerin schon bald aus der Fläche in die Dreidimensionalität geht. Hier sind einige Objekte in der Auseinandersetzung mit Rilke entstanden. Der Künstlerin lag daran, etwas Unklares und Fragiles darzustellen und damit ihre Auffassung von dem Dichter zu visualisieren. Es entstanden Objektkästen, in die sie Fragmente mit Texten des Dichters eingebracht hat. Zartes Papier, zerrissen, nahezu unlesbar und ohne Bodenhaftung, da sie am oberen Rand zu schweben scheinen. Transparenz und Leichtigkeit zeigt sich weiterhin, wenn die Künstlerin ebensolche Objektkästen mit Gaze bespannt, auf der feine malerische Zeichen zu sehen sind.

Im Kontrast zu diesen zarten, transparenten Arbeiten, trifft man im zweiten Raum auf Materialien wie Sand, Split und Grafit. Um „Dichte und Ferne“ geht es der Künstlerin, die hier die Materialien verdichtet. In einer dreiteiligen Reihe, die sie „Bildzeichen des Schweigens“ nennt, trug sie jeweils den äußeren Rand erhaben mit dem groben, schwarzen Material verdichtend auf, während der vertiefte Innenraum aus einer feinen grauen Sandmischung besteht. Den Innenraum gestaltet sie jeweils als Zeichen, die wie schmale Balken erscheinen. In den ersten Bildern suggerieren sie noch Bewegung, fast wie ein sprechender Mund, während im dritten absolute Stille herrscht. Mit ihren dreidimensionalen Objekten schafft Gisela Rettig-Nicola stets Bildräume, denen ein klares Ordnungssystem zugrunde liegt, das auf geometrischen Formen basiert. Doch geht es ihr nicht allein um die Form, vielmehr transformiert sie Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken und bringt sie in klare Strukturen. Stets geht ein experimenteller Prozess voraus, ein Dialog mit Materialien und Farben, der schließlich zu der präzise abgewogenen Lösung führt. Damit stellt die Künstlerin auch die Frage nach dem Dahinter. In immer neuen Facetten visualisiert sie ihren philosophischen Ansatz, nicht auf der Oberfläche zu verharren, sondern auf der Suche nach einer Antwort in die Tiefe zu gehen. Diese Suche nimmt auch der Betrachter auf, der vertiefend schauen muss, um die einzelnen Objekte zu erfassen. So auch in den Arbeiten „Schnittweise“, in denen sich feine Fenster zu halb verborgenen Farben öffnen. Über einem Holzgrund befindet sich schwarzer Karton, der „schnittweise“ schmale Schlitze im Hoch- oder Querformat oder als kleine Rechtecke öffnet. Dahinter liegen feinst aufeinander abgestimmte Farbspiele von Blau- oder Rottönen. Zu einem „Schichtwechsel“ und damit auch zu einem Farb- und Richtungswechsel kommt es in Werken, die wie eine Buchseite erscheinen. So steht eine große graue Fläche im Vordergrund, häufig scheint dabei eine Ecke umgeknickt, sodass dahinter liegende Seiten in leuchtendem Grün und Gelb sichtbar werden. Bewegung, Dynamik und Energie strahlen hier Form und Farben aus. Diese Energie verbunden mit Tiefe lässt sich im gesamten Werk von Gisela Rettig-Nicola spüren.

Zu sehen ist die Ausstellung „Bilder und Wandobjekte: Sieben Räume – sieben Werkgruppen“ noch bis zum 15. September in der Galerie Altes Rathaus, Bergstraße 1 in Worpswede. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Am Freitag, 30. August, bietet Gisela Rettig-Nicola ab 11 Uhr ein rund einstündiges Ausstellungsgespräch für maximal zehn Teilnehmer an. Um Anmeldung wird gebeten unter g.rettig-nicola@t-online.de. Stichwort „Gespräch 30. August“. Die Kosten betragen fünf Euro pro Teilnehmer.