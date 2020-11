Kommentar über den Verkehr an der Flutbrücke

Pralinen fürs Amt

André Fesser

Der Verkehr an der Flutbrücken-Baustelle in Bremen-Borgfeld fließt besser, als es viele erwartet haben. An dieser Stelle hat sich das Amt für Straßen und Verkehr ein Lob verdient, kommentiert André Fesser.