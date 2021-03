Mitglieder des Lions Clubs Lilienthal pflanzen Bäume. (Christian Kosak)

Lilienthal. Der Lions Club Lilienthal hat zum zweiten Mal in Folge den von der Stiftung der deutschen Lions vergebenen Stiftungspreis zum Thema „Umwelt“ gewonnen. Die Lilienthaler erhalten die Auszeichnung für die Baumpflanzaktionen, die sie seit dem Jahr 2000 im Gemeindegebiet organisieren. In dieser Zeit hat der Lions Club nach eigenen Angaben etwa 17.000 Bäume in die Erde gesetzt.

Die jährlichen Aktionen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern stärken auch den Zusammenhalt im Club. Man wolle in der Öffentlichkeit sichtbar machen, dass die Lions-Mitglieder nicht nur in die Geldtasche, sondern eben auch zum Spaten greifen, um dem eigenen Motto „We serve“ gerecht zu werden, heißt es in dem Bewerbungsschreiben, das im Januar vergangenen Jahres an die Stiftungspräsidentin geschickt wurde.

Wegen der Pandemie ist das Auswahlverfahren diesmal anders als sonst gelaufen: eine Endauswahl durch eine Jury, bei der sich die letzten zehn Finalisten mit ihren Projekten persönlich präsentieren, gab es 2020 nicht, berichtet Pressebeauftragter Klaus Fittschen. Und so legte in der jüngsten Runde im Unterschied zu den vergangenen Jahren auch niemand eine Rangfolge fest. Somit teilen sich die Lilienthaler das Preisgeld gleichberechtigt mit neun weiteren Clubs aus Deutschland. 500 Euro müssten demnach demnächst auf dem Lions-Konto landen. Das Preisgeld soll zeitnah einem Umweltprojekt in der Region zur Verfügung gestellt werden, wahrscheinlich aufgestockt durch den örtlichen Lions Club beziehungsweise den Förderverein.

Zuletzt hatten die Mitglieder des Lilienthaler Lions Club 2019 zum Spaten gegriffen und auf einer Ausgleichsfläche im Neubaugebiet am Goosort rund 300 junge Bäume und Sträucher gepflanzt. 2020 musste die Aktion pandemiebedingt ausfallen, auch in diesem Frühjahr wird daraus nichts. Nun gehen die Planungen in Richtung Herbst oder Frühjahr 2022.

2019 war der Lions Club bereits einmal mit dem Stiftungspreis bedacht worden - damals schaffte er es auf den zweiten Platz, weil er sich für den Gewässerschutzverein und dessen Wanderfisch-Programm an der Wörpe eingesetzt hatte. Damals betrug das Preisgeld 1500 Euro, das direkt an die Gewässerschützer um Martin Schüppel weitergereicht wurde. Sie betreiben unter anderem in Grasberg ein Bruthaus für Meerforellen, die in der Wörpe zum Arterhalt ausgesetzt werden. Wie berichtet, hatte jüngst das Grasberger Jugendparlament die Patenschaft für das Projekt übernommen.