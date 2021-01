Seit September 2018 waren zwei Testzüge des Bahntechnik-Anbieters Alstom auf dem Netz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (evb) im Raum Bremervörde gestartet. Wasserstoff als Energieträger hat sich im 18-monatigen Probebetrieb bewährt, kein Zug blieb liegen. (LNVG)

Bremervörde. Für ihr 2018 gestartetes Projekt, die ersten Brennstoffzellentriebzüge der Welt im Fahrgastbetrieb zu testen, hat die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) jetzt einen Preis bekommen: Vom Verband der europäischen Eisenbahnindustrie (The European Rail Supply Industry Association, UNIFE) gab es dafür den „European Railway Award“ 2021.

Im September 2018 waren zwei Testzüge des Bahntechnik-Anbieters Alstom auf dem Netz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (evb) rund um Bremervörde gestartet. Wasserstoff als Energieträger habe sich im 18-monatigen Probebetrieb bewährt, kein Zug sei liegen geblieben, heißt es von der LNVG. Derzeit baue das Gase- und Engineering-Unternehmen Linde in Bremervörde die erste Wasserstofftankstelle für Eisenbahnfahrzeuge, denn ab 2022 soll das Netz der EVB komplett auf Triebzüge mit Brennstoffzellenantrieb umgestellt werden. 14 „Coradia iLint“-Züge seien bei Alstom in Bau.

In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: „Der Nachweis, dass alternative Technologien das gleiche Leistungsniveau ohne Emissionen bieten können, eröffnet die Perspektive eines vollständig emissionsfreien Eisenbahnsystems, das es der Schiene ermöglicht, das umweltfreundlichste Landverkehrsmittel zu bleiben.“ Die Jury besteht aus Vorständen der Bahnindustrie, EU-Entscheidungsträgern, früheren Gewinnern und ausgewählten Journalisten.

„Echte Pionierarbeit“

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann sagt zu der Auszeichnung: „Die Würdigung durch den European Railway Award 2021 verdeutlicht noch einmal, dass wir hier in Niedersachsen mit dem Einsatz der weltweit ersten emissionsfreien Wasserstoffzüge echte Pionierarbeit leisten. Mit der Brennstoffzellentechnologie als umweltfreundliche Alternative zum Diesel-Antrieb zeigen wir, wie der Schienenverkehr in Zukunft klimafreundlich und emissionsfrei betrieben werden kann. Der erfolgreiche Probebetrieb belegt, dass diese Technologie absolut alltagstauglich ist." Das Verkehrsministerium übernehme die Kosten für die Beschaffung der 14 Züge in Höhe von über 85 Millionen Euro.

Carmen Schwabl, Geschäftsführerin der LNVG: „Es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass ein Unternehmen der öffentlichen Hand eine technologische Entwicklung dieser Tragweite auslöst und begleitet. Mit unseren Partnern in der Testphase ist eine echte Weltpremiere im Fahrgastbetrieb in Niedersachsen gelungen.“ Die LNVG habe nach Alternativen zum Diesel-Antrieb gesucht, auf dem Markt aber keine gefunden.

Inzwischen hat die LNVG eine Grundsatzentscheidung für Strecken ohne Oberleitungen getroffen: „Wir werden keine neuen Diesel-Fahrzeuge mehr kaufen“, sagt Schwabl. Nach Angaben der LNVG ist sie mit ihrem Fahrzeugpool die erste Eigentümerin zahlreicher Eisenbahnfahrzeuge in Deutschland, die bei neuen Fahrzeugen für nicht elektrifizierte Strecken ausschließlich auf alternative Antriebe setzt. Schwabl: „Derzeit bieten sich Antriebe mit Brennstoffzellen oder auch Batterietechnik an. Wir werden je nach Netz entscheiden.“ Das nächste Netz, das auf seine Eignung für Brennstoffzellenfahrzeuge geprüft werde, sei das Weser-Ems-Netz zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg und Osnabrück.