Die Borgfelder Ortsmitte soll neu gestaltet werden. (Christian Kosak)

Borgfeld. Geht es um die Anträge für Geld aus dem Bremer Haushalt 2022/23, setzt der Borgfelder Beirat klare Prioritäten. Auf Platz eins steht die Neugestaltung der Ortsmitte. Erneut beantragen will Borgfeld auch die bessere Beleuchtung der Straßen und Wege in Timmersloh. Als Drittes steht die Sanierung der Borgfelder Landstraße beziehungsweise der Katrepeler Landstraße auf der Liste.

Bereits im Koordinierungsausschuss sei man sich einig gewesen, dass die Umgestaltung der Ortsmitte Vorrang habe – unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse zum Thema Nahversorgung. Bekanntlich hat Bremen sein Rahmenkonzept dazu novelliert und in diesem Zusammenhang zugesagt, dass der Kernbereich des Ortsteils über die Borgfelder Heerstraße hinaus bis zum Viohl-Gelände ausgeweitet wird. „Das soll auch baulich so hergestellt werden, dass es als Einheit erkennbar ist“, erinnerte Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe im Beirat. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, ein Stadtplaner hatte die Kosten für einen Umbau von der Ortsmitte bis zum Krögersweg mit mindestens 1,5 bis 1,6 Millionen Euro beziffert.

Einig ist man sich offenbar auch, was das sogenannte Beleuchtungskonzept für Timmersloh angeht. Ein Antrag dazu war im vergangenen Jahr von der Behörde als zu teuer abgelehnt worden. Die Behörde bezifferte die Kosten mit 150 000 Euro. Aus diesem Grund müsse der Beirat den Antrag sicherlich noch einmal überarbeiten, so Bramsiepe.

Das Befahren der Borgfelder Landstraße indes sei besonders für Radfahrer „enorm gefährlich“, so Bramsiepe. Er bezeichnete die ganze Straße als „Sanierungsfall“. Größter Handlungsbedarf bestehe auf der Strecke von der Ortsmitte bis kurz vor der Wümmebrücke, dort müssten der Asphalt und die Kantsteine erneuert werden. Erneut auf der Agenda steht die Katrepeler Landstraße: Ein kleiner Abschnitt der Straße ist bereits erneuert worden, „das ist aber nicht, was wir beantragt hatten“, so Bramsiepe. Es gehe um die Strecke von der Grundschule bis hinter der Kurve beim Pfarrhaus.

Die Anträge für den Haushalt 2022/23 sollen nun ausformuliert und per E-Mail beschlossen werden. Die Abgabefrist endet am Freitag kommender Woche.