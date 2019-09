Der Borgfelder Beirat diskutiert über einen neuen Ausschuss für Umwelt-, Landwirtschafts- und Klimathemen. (Fotos: Christian Kosak)

Borgfeld. Für die Grünenfraktion im Borgfelder Beirat steht es längst fest: Ein neuer Ausschuss für Umwelt-, Landwirtschafts- und Klimafragen soll Zukunftsthemen stärker in den Mittelpunkt der Ortspolitik rücken. Die Grünen konnten die Borgfelder Ortspolitik wohl von der Notwendigkeit eines zusätzlichen Ausschusses überzeugen, ist dem Vernehmen nach zu hören. Auf der Beiratssitzung am Dienstag, 17. September, wird ab 19.30 Uhr in der Ernst-Klüver-Halle, Hamfhofsweg 4, endgültig darüber abgestimmt werden.

Bislang gab es in Borgfeld zwei Fachausschüsse: den Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr und einen für Bildung, Soziales, Sport und Kultur. Die Grünen schlugen bereits vor einigen Wochen eine Entkoppelung der Ausschüsse Umwelt sowie Bau und Verkehr vor (wir berichteten). Grünensprecher Jürgen Klaes unterstreicht, dass es seiner Fraktion vor allen Dingen darum geht, die Umweltthemen intensiver zu verhandeln. Ein Blick auf die Vorgespräche zeigt, die Argumente seiner Fraktion haben wohl letztendlich überzeugt, allerdings bleiben bei einigen Beiratsmitgliedern auch Zweifel.

Die langjährige Ausschuss-Sprecherin für Bau, Umwelt und Verkehr, Heike Klatte (CDU), hatte sich bereits auf der konstituierenden Beiratssitzung im August gegen einen zusätzlichen Ausschuss ausgesprochen und bekräftigt ihren Standpunkt: „In den letzten vier Jahren war es mitunter schwierig, für alle geplanten Bauausschusstermine Tagesordnungspunkte zu sammeln“, sagt Klatte. Sachorientierte Arbeit könne man auch straffen und in einem Gremium verhandeln. „Man sollte den bestehenden Ausschuss erweitern und nicht Themenfelder auseinanderreißen“, sagt die Christdemokratin auf Nachfrage. Sie halte nichts davon, „Strukturen unnötig aufzublähen“. Unterstützung erhält Klatte vom stellvertretenden Beiratssprecher Jörn Broeksmid (CDU), der sich ebenfalls für klare Strukturen ausspricht. Allerdings unterstreicht er, „dass der Maßstab beim Zuschnitt der Ausschüsse zum Wohle der Borgfelder Bürger anzulegen ist.“ Jede und jeder Vierte in Borgfeld habe nun mal Grün gewählt, ergänzt dazu Beiratssprecher Gernot Burghardt (FDP) und verweist auf das Wahlergebnis vom 26. Mai. „Danach kommt man an jedem Vierten also nicht vorbei“, resümiert Burghardt, was für einen weiteren Ausschuss spräche.

Allerdings hat auch der Beiratssprecher so seine Zweifel. „Angesichts der umfangreichen Natur- und Tierschutzgebiete in Borgfeld und bereits abgeschlossener Verfahren um Ausgleichsflächen oder Renaturierung stellen sich zurzeit keine erkennbaren Fragen, welche zu entscheiden wären, als dass unbedingt ein weiterer Ausschuss gegründet werden müsste“, erklärt er. Einen konkreten Bedarf habe bislang niemand „vermitteln können“. Grundsätzlich, betont Burghardt, stehe einem dritten Fachausschuss aber nichts entgegen. „Nur: Es müssten dann auch Themen her.“

Ambivalent in seiner Entscheidung ist auch SPD-Fraktionssprecher Alexander Keil. „Einerseits halte ich einen Ausschuss für Umwelt-, Landwirtschafts- und Klimafragen für sinnvoll, könnte aber auch damit leben, dies in dem bestehenden Ausschuss zu integrieren“, teilt Keil auf Nachfrage mit.

Dorfentwicklungsfragen klären

Sollte sich die Stimmung der Beiräte in den kommenden Tagen nicht noch grundsätzlich drehen, sei trotz aller Bedenken davon auszugehen, dass es zukünftig einen weiteren Ausschuss zu Umweltfragen im Borgfelder Beirat geben wird, fasst Beiratssprecher Burghardt den aktuellen Stand zusammen.

Politikneuling Birgit Wellhausen (CDU) merkt an, dass sie die Diskussion zum Thema Umwelt, Landwirtschaft und Klima „grundsätzlich für wichtig“ hält. So sieht es auch Marlon Drees. Der Grüne ist neu gewählt worden und findet es sinnvoll, den „Beirat vorzuentlasten und mit kundigen Bürgern auch mehr Fachkenntnis bei den Entscheidungen zu haben.“ Drees wünscht sich, dass Umweltthemen mehr in den Fokus der Ortspolitik rücken. Sinnvoll wäre es seiner Ansicht nach, „dass diesem Ausschuss noch das Thema der Dorfgestaltung zugeordnet wäre.“ Vorhaben wie ein Gemeinschaftsgarten für Borgfeld, die Bepflanzung von öffentlichen Flächen und die Gestaltung der Dorfmitte könnten dort ebenfalls vorbereitet werden, sagt Drees. Das wolle er in der anstehenden Beiratssitzung noch anregen.