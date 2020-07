Ein Schwertransporter brachte den Güterwaggon nach Breddorf. (Siemsen)

Breddorf/Worpswede. Vor 100 Jahren ließ das turbulente Treiben rund um den Breddorfer Bahnhof mit seinem regen Güterverkehr die Schienen glänzen. Kartoffeln wurden verladen und auch Grubenholz. Einkäufer der Kohlegruben kamen aus dem Ruhrgebiet, um Holz für Flöze und Strecken unter Tage zu kaufen. Im nahen Staatsforst Ummel suchten sie passende Stämme aus, ließen sie am Breddorfer Bahnhof auf Länge sägen und verfrachteten die Partien per Eisenbahn nach Nordrhein-Westfalen. Das Bahnhofsgebäude bestand damals aus Aufenthaltsraum, dem Schankraum im Mittelteil mit Fahrkartenausgabe und dem bereits 1917 gebauten Güterschuppen für Stückgut. Sonntags trafen sich die Bauern zum Bier in der Bahnhofsgaststätte. Das alles ist lange her. Jetzt probt das Eisenbahntheater Das Letzte Kleinod an diesem abgelegenen Ort für das Dokumentar-Theaterstück „Komme bald“, das Anfang August auch in Worpswede aufgeführt wird.

Das Stück erzählt die Geschichte von deutschen Kriegsheimkehrern aus sowjetischen Lagern und geht im August und September mit dem eigenen Theaterzug auf Tournee durch vier Bundesländer. Ursprünglich sollten die Proben im Bahnhof Geestenseth in der Gemeinde Schiffdorf stattfinden. Doch ein Brand beschädigte den Güterschuppen so sehr, dass das Theater einen anderen Ort zur Entwicklung der Vorstellung suchen musste.

Die Künstlergruppe hatte das Bahnhofsareal von Breddorf bereits vor vielen Jahren gepachtet, um hier Schriftstellerinnen und das Schreiben in unberührter Natur zu ermöglichen. Jetzt biete dieser Ort ideale Bedingungen für die Theaterarbeit, sagt Juliane Lenssen von der Theatergruppe, denn hier könnten die Mindestabstände wegen Corona problemlos eingehalten werden. Die Schauspieler und Schauspielerinnen proben auf der ehemaligen Ladestraße unter freiem Himmel.

Am Donnerstag konnten Autofahrer auf der A 27 Zeugen eines ungewöhnlichen Transportes werden: Weil das Stück später in Eisenbahnwaggons gespielt werden soll und die Schienenverbindung stillgelegt ist, brachte ein Schwerlaster einen historischen Güterwagen vom Museumsbahnhof Bad Bederkesa nach Breddorf. In Bad Bederkesa findet am Sonnabend. 1. August, die Premiere der Vorstellung „Komme bald“ statt, zweite Station der Reise ist ab 6. August der Bahnhof von Worpswede. Für diese beiden Vorstellungsorte gibt es nur noch Restkarten, ab Montag, 20. Juli, werden wahrscheinlich weitere Tickets freigegeben, wenn die Sitzordnung nach Corona-Regeln geprobt worden sei, kündigt Juliane Lenssen an.

Nicht nur als Probenort, auch als Kulisse macht sich Breddorfs Bahnhof gut. Vor 14 Jahren war er einer der Schauplätze für eine ARD-Produktion; im Zweiteiler „Die Flucht“ spielte Maria Furtwängler die Hauptrolle.